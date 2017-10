'Người hâm mộ không bỏ rơi U.20 Việt Nam'

4 điểm sẽ có cửa đi tiếp Sau 2 lượt trận tại World Cup U.20, có thể thấy đội thứ 3 ở bảng B có ưu thế nhất vì rất nhiều khả năng Đức sẽ thắng tân binh Vanuatu trong trận đấu hôm nay để có 4 điểm. Dù Mexico có thua Venezuela thì với 4 điểm họ vẫn có hy vọng là đội thứ 3 đi tiếp. Kế đến tại bảng D, nếu Ý và Nhật Bản hòa nhau thì cả 2 đội cùng 4 điểm, nhiều khả năng giành vé vào vòng knock-out cùng với Uruguay. Trong khi đó các bảng A, C và F khả năng đội thứ ba giành 4 điểm không cao. Trường hợp Argentina nếu thắng Guinea trận cuối bảng A cũng chỉ có 3 điểm, chỉ có Guinea nếu thắng Argentina may ra với 4 điểm đi tiếp, nhưng cửa này không lớn. Ở bảng C, Costa Rica và Bồ Đào Nha đang có cùng 1 điểm, nếu cùng thắng trận cuối sẽ có 4 điểm đều đi tiếp. Nhưng khả năng này không dễ vì chỉ cần Zambia hoặc Iran cản đường thì có thể đội thứ ba bảng này chỉ có 3 thậm chí 2 điểm! Bảng F cũng tương tự khi Mỹ 4 điểm (thắng Senegal 1-0 vào chiều qua), Senegal (3 điểm), Ả Rập Xê Út (3 điểm thắng Ecuador 2-1) và Ecuador (1 điểm) sẽ giằng co đến giờ chót chưa chắc đội thứ ba sẽ có 4 điểm. Do vậy, nếu U.20 VN thắng Honduras trận cuối để có 4 điểm thì dù hiệu số bàn thắng bại thấp vẫn có thể nằm trong 1 trong 4 đội hạng ba đi tiếp vào vòng knock-out. T.K