Người hâm mộ không quay lưng với V-League 2016

Đội trưởng Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh cảm ơn người hâm mộ trên sân Cẩm Phả sau khi ghi bàn - Ảnh: Than Quảng Ninh FC Đội trưởng Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh cảm ơn người hâm mộ trên sân Cẩm Phả sau khi ghi bàn - Ảnh: Than Quảng Ninh FC