Người hâm mộ lao đao vì mua phải vé giả trận TP.HCM - Hà Nội

Chưa bao giờ thấy tấm vé tại V-League lại giá trị như ở trận TP.HCM – Hà Nội vừa qua. BTC thông báo hết vé từ ngay sáng diễn ra trận đấu, thế nhưng, trước cổng sân Thống Nhất, các “phe vé” lại vẫn sở hữu rất nhiều vé trước giờ bóng lăn.

Phe vé chèo kéo khán giả trước sân Thống Nhất Quang Trung

Trận đấu giữa chủ nhà TP.HCM và Hà Nội được xem như trận chung kết sớm V-League 2019. Có hơn 15.000 khán giả đến sân để theo dõi cuộc so tài đầy hấp dẫn này. Cũng chính vì thế mà giá vé "chợ đen" tăng vùn vụt. Nếu mua vé ở trụ sở CLB hoặc tại quầy vé sân Thống Nhất, khán giả chỉ có thể tốn nhiều nhất là 100.000 đồng cho ghế ở khán đài A và thấp nhất là 20.000 đồng cho vé ở khán đài D. Qua tay "phe vé", giá lại được hét cao gấp 3,4 lần. Vé ở khán đài A có giá 300.000 đồng, ở khán đài D thấp nhất là 150.000 đồng.

Phe vé bội thu từ trận TP.HCM - Hà Nội

Nhiều người chấp nhận bỏ tiền mua vé để có thể chứng kiến cuộc đấu đầy kịch tính. Một số người may mắn có được vé thật, nhưng nhiều người lại kém may mắn, không thể vào sân vì mua nhầm vé giả! Đến lúc đấy chỉ biết than trách đời vì quá xui xẻo.

Khốn khổ vì mua phải vé giả

Một thầy giáo dẫn 5 học trò đi từ Bình Phước lên đến TP.HCM chỉ mong xem trực tiếp Quang Hải, Duy Mạnh thi đấu không may mua trúng vé giả với tổng số tiền là 350.000 đồng. Vượt đường xa lại không thể theo dõi trận đấu, anh đành ngậm ngùi dắt các học trò của mình về.

Vượt đường xa và tốn 350.000 đồng nhưng thầy trò vẫn không được vào sân Quang Trung

"Phe vé" bội thu nhờ sức hút của trận đấu nhưng người hâm mộ lại lao đao vì rơi vào cảnh mất công, mất tiền. Đến bao giờ thì trước sân Thống Nhất mới hết "phe vé"? Đến bao giờ thì người hâm mộ mới không phải khốn khổ vì chuyện mua vé đến sân xem bóng đá? Câu trả lời phải chờ đợi từ VFF.