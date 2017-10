Người hùng lận đận của U.21 Đồng Nai

Đức Nhân sinh năm 1989, là một trong những gương mặt trẻ có nhiều đóng góp của bóng đá Đồng Nai cùng với Phạm Hữu Phát, Xuân Thành, Quốc Thịnh, Tuấn Anh… Từ năm 2007, với tố chất của một cầu thủ giữ vai trò tiền vệ đánh chặn và phát động tấn công tốt cộng với tính tình điềm đạm, Đức Nhân đã trở thành người đội trưởng xuất sắc của đội tuyển U.19 VN do HLV Nguyễn Mạnh Cường dẫn đắt đoạt chức vô địch U.19 Đông Nam Á. Thế nhưng con đường lên đỉnh cao của Đức Nhân như vào tuyển Olympic hay tuyển QG lại không xảy ra. Trong khi nhiều đồng đội khác cùng lứa U.19 khi đó như Trọng Hoàng, Danh Ngọc, Hoàng Văn Bình, Chu Ngọc Anh, Trần Tấn Đạt, Trần Mạnh Dũng, Lê Văn Thắng… đều mau chóng khẳng định mình và trở thành trụ cột của tuyển QG hay Olympic thì Đức Nhân lại trôi nổi và có lúc “chết dí” trên ghế dự bị của đội hạng nhất Đồng Nai.



Đức Nhân (trái), thủ lĩnh thầm lặng của U.21 Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Chính vì ít được ra sân, Đức Nhân đã bị chìm trong quên lãng ở giải hạng nhất. May là VCK U.21 với sự nhìn nhận đúng của các HLV tuyến trẻ như Quách Hùng Bảo, Mai Thanh Hùng đã giúp mọi người thấy lại hình ảnh xông xáo, tất tả với vị trí cầm trịch giữa sân của Đức Nhân dù khi anh được tăng cường cho An Giang (năm 2007) hay đã cố gắng nhưng lại thiếu may mắn tại Quy Nhơn (2008). Trừ năm 2009, U.21 Đồng Nai bị vướng vào sự cố đánh nhau với Đồng Tâm Long An khiến cả đội bị loại thì chỉ một năm sau, Đức Nhân cùng với đồng đội đã trở lại vững vàng tại VCK U.21 năm 2010 và lên ngôi sau trận chung kết kịch tính với Sông Lam Nghệ An ở Pleiku.

Có khả năng chỉ huy tốt, đeo bám tích cực, cản phá thông minh và luôn có những cú sút xa bất ngờ, quyết đoán, Đức Nhân là mẫu cầu thủ luôn chơi tròn vai, thầm lặng nhưng chặt chẽ ở trục giữa hệt như Minh Châu hay Võ Duy Nam. Chỉ tiếc là 4 mùa góp mặt ở VCK U.21, được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng anh lại chưa có duyên lên tuyển. HLV tuyển Olympic Phan Thanh Hùng nói: “Năm 2008 khi tôi nắm đội Đà Nẵng cũng có chú ý đến Đức Nhân, nhưng tiếc là Đồng Nai bị loại vòng bảng. Năm 2009 ở Bình Dương thì Đức Nhân không có mặt nên tôi chỉ chọn Đình Đồng, Bùi Văn Hiếu, Phạm Nguyên Sa. Còn năm rồi do vướng chuẩn bị ASIAD nên tôi không trực tiếp theo dõi VCK U.21 để bổ sung cầu thủ nào. Hy vọng lần này khi U.23 tập trung tại TP.HCM, tôi sẽ thu xếp lên Bình Dương để xem VCK U.21. Nếu Đức Nhân chứng tỏ phong độ tốt thì không có lý do gì không bổ sung”.

Rơi vào bảng đấu được coi là tử thần tại VCK U.21 năm nay, nhất là trong điều kiện không còn Hữu Phát, Tuấn Anh do quá tuổi, nên trách nhiệm bảo vệ ngôi vô địch đang đặt lên vai Đức Nhân. Trưởng đoàn Lê Văn Triều cho biết: “Lực lượng Đồng Nai năm nay có vài thay đổi, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến U.21 của Đức Nhân và các em khác, chúng tôi sẽ cố hết mình để có mặt ít nhất ở bán kết”.

Quang Tuyến