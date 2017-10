Người “mài ngọc” âm thầm

Bôn ba tìm ngọc

Trong lứa thế hệ vàng giành vinh quang cho bóng đá VN những năm 1990 giờ đã có những tên tuổi trở thành HLV lẫy lừng như Lê Huỳnh Đức ở đội SHB Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Thắng ở đội Sông Lam Nghệ An, Trần Công Minh ở Đồng Tâm Long An, Nguyễn Văn Sỹ ở Vissai Ninh Bình và hiện là Xuân Thành Hà Tĩnh, Nguyễn Đức Thắng làm trợ lý HLV đội tuyển VN, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Hồng Sơn có thời gian làm trợ lý HLV Thể Công hiện nắm các đội U.21, U.19 Thể Công Viettel... Dù vậy, ít ai nhớ đến Trần Minh Chiến, người ghi bàn thắng vàng vào lưới Myanmar đưa VN vào bán kết ở SEA Games Chaingmai năm 1995. Chiến vẫn theo nghiệp HLV nhưng giờ đây anh lại như một người thầy thầm lặng ở Quỹ đào tạo tài năng trẻ bóng đá VN (PVF).

Thật ra Chiến cũng có thời gian nắm các đội hạng nhì, U.21 như lúc anh cộng tác với Trung tâm TDTT Thành Long, làm trợ lý cho HLV Tam Lang, sau đó được đôn lên dẫn dắt chính các đội trẻ của trung tâm này thi đấu các giải hạng nhì, giải U.21, U.19. Nhưng dường như “cái số” của anh không bật lên được khi lên nắm các đội thi đấu ở những giải đỉnh cao, nên chỉ thời gian ngắn, Chiến lại quay về với công tác ươm mầm. So với Huỳnh Đức, người từng là cặp bài trùng ăn ý với nhau trên sân, Chiến không thuận lợi bằng vì anh nghỉ thi đấu sớm do chấn thương nên tên tuổi cũng phai nhạt, không có điều kiện tiếp cận nhiều với các CLB cũng như nắm bắt nhanh những chuyển đổi của bộ máy bóng đá nước nhà khi xu hướng chuyên nghiệp hóa bắt đầu lan nhanh trong những năm 2000. Do vậy quá trình huấn luyện của Chiến không để lại dấu ấn nhiều, và anh hiểu phải tự chọn cho mình một hướng đi khác. Hướng đi đó chính là tìm tòi, phát hiện tài năng mới để đào tạo thành những nhân tố triển vọng trong tương lai.



Trần Minh Chiến đang dạy các học viên “nhí”

Dịp may đến với Chiến khi PVF khai sinh. Anh trở thành HLV nội đầu tiên gầy dựng nên lứa cầu thủ mới toanh từ hơn 30 tỉnh thành tập trung về. Bằng kiến thức bóng đá căn bản của mình cũng như kinh nghiệm thực tế từ sân cỏ, Chiến cùng với các trợ lý cũng một thời tên tuổi của mình như Hứa Hiền Vinh, Giang Thành Thông, Nguyễn Đình Hưng… lặn lội đến những vùng sâu vùng xa, nhanh chóng phát hiện ra những “viên ngọc mới”, đào tạo một cách căn cơ. Niềm vui lớn đến với Chiến khi trước Tết đội bóng do chính anh dẫn dắt vô địch giải bóng đá học sinh lứa tuổi U.13 và sau đó được LĐBĐ TP.HCM chọn là đại diện bóng đá thành phố tham dự và đăng cai vòng loại bảng giải U.13 toàn quốc.

Không dừng lại ở đó, mới đây Chiến lại cùng PVF tiếp tục tuyển sinh đợt 2. Anh lại đến từng vùng khu vực, từng địa phương, xem xét tố chất, khả năng phát triển của từng cầu thủ, rồi làm việc với các phụ huynh, động viên họ cho con em về TP.HCM tổng kiểm tra. Bên cạnh đó anh vẫn tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, cùng với chuyên gia tổ chức các hệ thống giáo án tuyển chọn có chiều sâu về chuyên môn để có những hạt ngọc được mài giũa đến nơi đến chốn.

Mong cầu thủ vươn tầm châu lục

Nói về công việc của mình, Chiến bao giờ cũng tỏ ra nhẹ nhàng: “Công việc của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng, tôi không thích hợp với làm HLV một đội chuyên nghiệp và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp. Mỗi người có một hoàn cảnh, các bạn của tôi chọn hướng đi gắn với đội bóng lớn bởi họ đủ sức khỏe, sẵn sàng chịu áp lực, chấp nhận xa nhà và quan trọng là luôn phải hướng đến thành tích tốt nhất. Tôi thì ngược lại, sau khi chấn thương, tôi chỉ tâm niệm một điều: nghề bóng đá quả là gian khổ, trở thành HLV là một thử thách nghiệt ngã, trong đó đào tạo trẻ cũng gian khổ không kém làm đội lớn. Nhưng làm bóng đá trẻ lại rất thú vị và đúng với sở thích của tôi. Bởi vậy tôi từng chọn việc phù hợp ở Thành Long, còn hiện nay tôi lại “cháy” hết mình và hết lòng đến với PVF”.

Ngày qua ngày, Chiến lại “gõ đầu trẻ” bằng những bài giảng kết hợp thị phạm rất chỉn chu. Những động tác của thầy Chiến đều khiến các cầu thủ trẻ nhìn say mê, bởi nó được thực hiện rất khéo léo, uyển chuyển. Chẳng hạn, những động tác tiếp bóng rồi xử lý một cách liên hoàn, không có động tác thừa của anh đã gieo vào đầu những cầu thủ trẻ ý thức về nghề nghiệp. Bên cạnh đó Chiến còn luôn kể về những tấm gương đạo đức trong giới cầu thủ, nhắc nhở từng người luôn phải biết cách trui rèn, cố gắng không ngừng để học hỏi vươn lên, tuyệt đối không dính đến những trò nhố nhăng ngoài sân cỏ. Anh quan niệm: “Đào tạo một cầu thủ để chơi bóng thì dễ, nhưng đào tạo một con người đá bóng thì không dễ chút nào. Làm sao để có được những cầu thủ mà mỗi khi nhắc đến tên như Tài Em, Minh Phương là người ta quý trọng ngay, chứ không phải là những cầu thủ chưa thành tài đã thành tật”.

Chiến cũng không ngần ngại nói về ước mơ của mình: “Tôi rất hài lòng với công việc hiện tại và luôn mong muốn một ngày không xa, lứa cầu thủ trẻ PVF do chúng tôi đào tạo sẽ có chất lượng cao, được chuyển nhượng tốt trên thị trường VN và biết đâu sẽ vươn ra tầm khu vực. Tất nhiên chúng tôi còn phải đầu tư rất nhiều, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng chắc chắn với quyết tâm của lãnh đạo và của tập thể những người đang đào tạo hiện nay, chúng tôi sẽ thực hiện được. Hãy chờ đợi và đặt niềm tin vào chúng tôi…”.

Quang Tuyến