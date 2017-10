Nguy cơ xảy ra tiêu cực

Theo bảng tổng sắp hiện tại, ngoại trừ M.Nam Định đã “chết hẳn” vì vừa không đủ điểm số trụ hạng (12 điểm) vừa không kịp chuyển thành doanh nghiệp (bị nhà tài trợ Megarstar từ chối hợp tác), đội yếu thế còn lại chính là Navibank Sài Gòn.

Nói yếu thế duy nhất vì đại diện của TP.HCM mới được 19 điểm, trong khi 2 vòng đấu nữa sẽ kết thúc V-League. Dù có giỏi đến mấy, Navibank cũng chỉ kiếm được tối đa 6 điểm và không thể cải thiện được tình hình. Bởi đội xếp trên là LS.Thanh Hóa (xếp thứ 12) đang được 31 điểm. Có ngã ngựa cả hai vòng cuối cùng đi chăng nữa, LS.Thanh Hóa cũng hơn Navibank tới 6 điểm (nếu Navibank thắng cả 2 trận) và tất nhiên thoát nạn đi play-off. Tương tự, HA.GL, V.Ninh Bình, SHB Đà Nẵng cũng sẽ rất thanh thản ở hai vòng đấu cuối, bất luận họ thắng hay thua. Nhưng dĩ nhiên, tất cả những khả năng này chỉ trở thành hiện thực với điều kiện LS.Thanh Hóa và CS.Đồng Tháp kịp biến thành công ty cổ phần trước ngày 31.8. Nếu quá hạn, hai CLB này lập tức bị đánh rớt hạng. Tuy nhiên, khả năng này chỉ chiếm…0,0001%. Theo kế hoạch mà chính LS.Thanh Hóa và CS.Đồng Tháp loan báo, chậm nhất vào giữa tháng 8, họ sẽ ra mắt công ty cổ phần.

Với thực lực yếu kém từ đầu mùa cộng với sự thiếu may mắn, Navibank Sài Gòn phải đá play-off là điều được dự báo trước. Nhưng ngay cả suất play-off - ánh sáng duy nhất cuối đường hầm cho cơ hội trụ hạng - cũng có thể bị “đánh cắp” nếu chẳng may ở giải hạng Nhất có biến động dữ dội vào cuối mùa.

Theo một trong 9 kế hoạch phân bổ các suất lên xuống hạng năm 2010 của VFF, nếu giải V-League có 13 đội là doanh nghiệp mà tại hạng Nhất, số lượng đội đã là doanh nghiệp đạt từ 10-12 CLB thì hai CLB có thứ hạng cao nhất trong số CLB chuyên nghiệp sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải V-League năm 2011 và không có trận play-off. Trên thực tế, V-League sắp có 13 CLB chuyên nghiệp (trừ Nam Định đã xuống hạng) còn hạng Nhất mới chỉ có 8 CLB chuyên nghiệp. Thế nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, có vài đội đang nỗ lực hết sức để biến thành doanh nghiệp trước 31.8.2010 (cho dù, hạn cuối cùng cho các CLB hạng Nhất là vào năm 2014). Đơn cử như Than Quảng Ninh và An Giang.

Sở dĩ hai đội này đang tích cực hoàn tất thủ tục bởi cơ hội lên hạng của họ vẫn khá sáng. Ví dụ Than Quảng Ninh đang đứng thứ 3 với 37 điểm, kém đội thứ nhất là HN.ACB 4 điểm, kém đội thứ nhì là SQC Bình Định 3 điểm. “Than Quảng Ninh vẫn đang hết sức cố gắng ở cả hai mặt trận. Trên sân cỏ, chúng tôi cố gắng thắng thêm ít nhất 1 trận để có thể đứng thứ 2 vào cuối mùa vì chức vô địch khó thoát khỏi tay Hà Nội ACB. Còn hồ sơ chuyển đổi đã gần như xong và đúng vào ngày 31.8.2010, CLB sẽ chính thức trực thuộc Công ty cổ phần bóng đá than Quảng Ninh”, HLV Cao Đức Nghĩa của Quảng Ninh cho biết.

Còn An Giang (đứng thứ 4 với 36 điểm), theo một lãnh đạo CLB, việc đăng ký trở thành doanh nghiệp không quá phức tạp. Hiện tại, An Giang đang đàm phán nốt với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và rất có thể CLB này cũng sẽ ghi tên mình vào danh sách các đội là công ty cổ phần vào cuối tháng 8. Nếu Than Quảng Ninh và An Giang chuyển đổi thành công, số lượng đội chuyên nghiệp ở hạng Nhất tăng lên thành 10 đội. Và chiếc vé đá play-off của Navibank coi như bị “xé vụn”. Trừ phi… có những cuộc rỉ tai ngoài hậu trường, hay nói nôm na là vận động hành lang để được sự “hỗ trợ” từ các đội hạng Nhất này.

Chúng tôi đã đặt thẳng câu hỏi cho một quan chức VFF là VFF có quan ngại chuyện “đi đêm” như vậy hay không, vị quan chức này từ chối bình luận, vì theo ông: “Chuyện đó vượt khỏi tầm kiểm soát về mặt chuyên môn của VFF. Không thể nào xảy ra việc một CLB lại đi quan hệ với nhiều đội để tự cứu mình như vậy”.

Cách đây vài ngày, phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn đã trả lời báo chí về việc lên xuống hạng, trong đó có câu hỏi: “VFF có lường trước khả năng tiêu cực giữa các CLB do quy định về cơ cấu lên, xuống hạng trong điều lệ V-League và hạng Nhất của VFF ở mùa giải năm nay, liên quan tới số lượng các CLB chuyên nghiệp ở cả hai hạng đấu?”, ông Viễn nói: “Để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo là rất khó. Vấn đề này cũng thể hiện tính chuyên nghiệp của các CLB. Ngay cả luật pháp của VN, nếu người ta muốn vi phạm, cố tình tìm kẽ hở để “lách” thì cũng khó ngăn ngừa hết. Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận. Dĩ nhiên VFF sẽ cố gắng để ngăn chặn tối đa các chuyện tiêu cực này nọ, nhưng với khả năng của chúng tôi cũng khó kiểm soát hết được. LP

Trung Ninh