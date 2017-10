Nhà tài trợ SLNA ra tay cứu Quế Ngọc Hải

Sau bầu Đức đến lượt nhà tài trợ của SLNA đồng ý chi trả số tiền còn lại trong tổng chi phí chữa trị cho cầu thủ Trần Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) - nạn nhân của pha vào bóng nguy hiểm của trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA).

Dự kiến hai ngày tới, lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ có cuộc làm việc với CLB SHB Đà Nẵng để ‘bàn giao’ số tiền phẫu thuật cho cầu thủ Trần Anh Khoa nhưng SLNA kiên quyết không chi trả những khoản ‘ngoài luồng’.



HLV phó Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã cho Thanh Niên biết thông tin trên đây vào sáng 9.12. Không bênh vực chằm chặp Quế Ngọc Hải vì “cậu ý sai quá rồi khi phạm lỗi thô bạo”, nhưng ông Thắng vẫn tỏ ra khá ấm ức với quyết định của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).



Ông Thắng nói: “Ngay từ đầu, quan điểm của chúng tôi là phải giáo dục cầu thủ khi họ mắc sai sót nhưng Ban kỷ luật VFF đã đưa ra một cái án mà ngay cả lãnh đạo VFF cũng phải thốt lên rằng, thế là sai luật rồi.



Theo chúng tôi, nói Ban kỷ luật sai luật là… đúng! Xới lại câu chuyện vào lúc này cũng để sau này, không còn để xảy ra những trường hợp tương tự nữa.



Không phải SLNA không nhân văn, không lo lắng cho Anh Khoa nhưng đáng nhẽ, trước khi đưa Anh Khoa sang Singapore mổ, VFF cũng nên cử người cùng với SHB Đà Nẵng hỏi ý kiến SLNA và ngay bản thân Quế Ngọc Hải cái đã. Trong quyết định kỷ luật, lại chỉ nói Hải phải chi trả toàn bộ. Hải là cầu thủ trẻ, đào đâu ra khoản to từng ấy”.



Cái khoản to từng ấy, theo như thông báo từ phía SHB Đà Nẵng vào khoảng hơn 830 triệu đồng, giờ đã được bầu Đức đứng ra làm Mạnh Thường quân, gánh cho 400 triệu đồng.



Ông Thắng lại nói: “SLNA cảm kích với tấm lòng của anh Đoàn Nguyên Đức và xin tiếp nhận khoản tiền này. Số còn lại, tôi đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá SLNA và lãnh đạo công ty đã đồng ý chi trả nốt.



Thực ra, ngay từ đầu, công ty hay CLB luôn có ý định giúp đỡ Hải vượt qua khó khăn này. Tôi đã gặp riêng Hải và nói, đội bóng không bao giờ đứng ngoài cuộc cả đâu. Nhưng khó chịu với cách làm của Ban kỷ luật quá!”.



HLV phó Nguyễn Đức Thắng cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng chỉ mới biết thông tin về số tiền 830 triệu đồng chứ chưa có cuộc làm việc cụ thể là 830 triệu ấy bao gồm những khoản chi gì. SLNA kiên quyết chỉ trả những khoản liên quan trực tiếp đến ca mổ của Anh Khoa. Những khoản khác như họp báo để mời bác sĩ Singapore đến nói chuyện tại TP.HCM thì SLNA sẽ không trả đâu. Cần phải tách bạch rõ ràng mọi khoản chi.



Về chủ trương, ngân hàng Bắc Á đã đồng ý và sẽ sớm giải ngân thôi. Ấy là chưa kể khoản tiền hỗ trợ của Hội cổ động viên SLNA. Dù gì cũng phải có cuộc gặp mặt giữa các bên gồm SLNA, SHB Đà Nẵng để mọi việc được giải quyết hợp tình hợp lý”.



Người trong cuộc lại chưa hề biết thông tin mình được “cứu” vì sáng 9.12, khi chúng tôi gọi điện cho Quế Ngọc Hải thì anh thốt lên: “Ôi, tôi chưa được ai thông báo về việc nhà tài trợ sẽ hỗ trợ tôi. Được như thế tôi mừng quá và xin cảm ơn Ngân hàng Bắc Á cũng như Hội đồng quản trị công ty”.



Hải chỉ có tâm tư đôi chút vì mới đây, Tổng thư ký VFF đã tuyên bố thẳng thừng là trong giai đoạn này, Hải sẽ không được triệu tập lên đội U.23 Việt Nam, kể cả khi “chồng” đủ tiền trả cho Anh Khoa.



Và Hải cũng bảo thêm thế này: “Làm gì có chuyện SLNA đàm phán hợp đồng chuyên nghiệp với tôi để giữ chân tôi bằng số tiền vài tỉ đồng. Tôi vẫn còn hợp đồng đào tạo trẻ với SLNA và trước mắt tôi càng phải luyện tập chăm chỉ để khi hết án treo giò, có thể đá ngay V-League với phong độ tốt nhất”.

