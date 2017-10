 Nhân tố mới U.22 VN

Toàn bộ danh sách đội U.22 VN do HLV Mai Đức Chung kỳ công thành lập đã được “chuyển nhượng” cho tân HLV Lư Đình Tuấn.



Lê Quốc Phương, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Hải Huy, Ngân Văn Đại (từ trái qua) - những gương mặt mới của U.22 VN - Ành: Khả Hòa, Hoàng Anh

Với tư cách là thành viên hội đồng tuyển chọn cầu thủ, ông Chung đã bàn bạc kỹ với VFF và tìm lựa được 24/26 cầu thủ đang thi đấu trong nước. Trong đó có 12 gương mặt mới, hầu như chưa hề xuất hiện trên báo chí và theo nhận định của ông Chung:“Những nhân tố “lạ” này ngoài năng lực chuyên môn, còn có khát vọng cống hiến - điều mà đội U.22 rất cần cho quá trình chuẩn bị không chỉ giải đấu châu Á trước mắt mà chặng đường xa hơn là SEA Games 27. Chúng tôi muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho U.23 VN ngay từ bây giờ”.

Ở vị trí thủ môn, Huỳnh Tấn Linh (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hưng (CLB Hà Nội) được đánh giá có triển vọng bởi sở hữu chiều cao lý tưởng (1m86), khả năng bắt bóng bổng tốt. Tuy nhiên, hai cầu thủ trẻ này vẫn chưa thể giàu kinh nghiệm bằng hai bậc đàn anh sẽ được triệu tập lần này là thủ môn Trần Bửu Ngọc (từng dự SEA Games 26) và Lâm Ấn Độ.

Trong số 7 hậu vệ, có 4 cầu thủ từng tham gia SEA Games 26 như Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), hay giải U.19 châu Á năm 2010, 2011 như Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Trần Đình Hoàng (SLNA), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh). 3 cầu thủ mới gồm: Võ Thái San ( Đà Nẵng) - thể lực tốt, mạnh mẽ và khéo léo; Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội) - chắc chắn, bọc lót tốt; Đinh Tiến Thành (Hải Phòng). Nhưng Thành chưa chắc đã được lên tập trung ở Hà Nội vào đầu tháng 6 do đang dính án kỷ luật của VFF vì xúc phạm TT Võ Minh Trí, nên bị treo giò 4 trận và thời gian chịu án kéo dài đến giữa tháng 7.

4 cầu thủ mới ở tuyến giữa gồm: Huỳnh Văn Thanh (Bình Định) - giữ bóng, thu hồi bóng tốt, biết phát động tấn công và điều chỉnh nhịp độ trận đấu; Trần Bảo Anh (Đồng Tâm Long An), Lê Xuân Hùng (An Giang), Huỳnh Thiện Nhân (Đồng Tháp). Ngoài ra còn có Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Lê Quốc Phương (Thanh Hóa), Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh).

Tuyến trên, số lượng mới và cũ cân bằng nhau khi có 3 cầu thủ quen thuộc gồm Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Hà Minh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bảo (Trẻ Hà Nội), và 3 tiền đạo cực mới: Dương Văn An (trẻ Đà Nẵng), Nguyễn Trung Tín (Bình Dương), Ngân Văn Đại (Hà Nội).

Ngày 21.5, HLV Lư Đình Tuấn sẽ có cuộc họp trực tiếp đầu tiên với VFF về danh sách nói trên. Có thể đội sẽ đi tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc) trước khi lên đường dự vòng loại U.22 châu Á vào cuối tháng 6.

Ông Mai Đức Chung tỏ ra rất tiếc nuối khi VFF đã gạch tên 2 cầu thủ quốc tịch Việt Nam mà ông đã phát hiện trong đợt sang dự khóa học HLV cấp cao tại CLB MSK Zilina (Slovakia) vào tháng 3. “Tiền vệ Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1991, cao 1m80, kỹ thuật cá nhân cực tốt và tiền vệ Mạc Hồng Quân, sinh năm 1992, đang đá cho CLB trẻ Spartak Praha, cao 1m85, cũng chơi rất hay. Gia đình 2 cầu thủ đã mua vé máy bay về VN nhưng giờ phải dừng lại. Sẽ rất lãng phí nếu chúng ta bỏ quên 2 tài năng này. Tôi cũng đã trao đổi sơ qua với lãnh đạo Tổng cục TDTT và được hoan nghênh. Tôi mong VFF nên suy nghĩ lại vì tôi cho rằng, nếu có được 2 cầu thủ này, sức mạnh đội U.22 sẽ được tăng lên đáng kể”.

La Phù