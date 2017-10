 Nhân viên bảo vệ cầm đầu đường dây cá độ

Chiều 24.7, tiếp chúng tôi trong căn nhà ở KP.1, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), ông Trần Minh Huệ, bố của Trần Văn Ba (một trong 4 nghi can bị C45 bắt giữ do liên quan đến việc mua chuộc các cầu thủ đội bóng Đồng Nai dàn xếp tỷ số) buồn bã nói: “Con tôi sai, làm điều vi phạm pháp luật bị công an bắt, tôi không phản đối hay bênh vực.

Chiều 24.7, tiếp chúng tôi trong căn nhà ở KP.1, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), ông Trần Minh Huệ, bố của Trần Văn Ba (một trong 4 nghi can bị C45 bắt giữ do liên quan đến việc mua chuộc các cầu thủ đội bóng Đồng Nai dàn xếp tỷ số) buồn bã nói: "Con tôi sai, làm điều vi phạm pháp luật bị công an bắt, tôi không phản đối hay bênh vực.

Cha mẹ Nguyễn Phúc Thuận buồn bã vì hành vi sai trái của con mình - Ảnh: H.Tuấn Trong đêm 20.7, công an đến đọc lệnh bắt khẩn cấp rồi khám xét nhà, nhưng họ không cho tôi biết rõ nó bị bắt về tội gì, tổ chức như thế nào mà chỉ nói ngắn gọn là đánh bạc”. Theo ông Huệ, sau khi cưới vợ cho Ba vào năm 2009, ông xây cho hai vợ chồng một căn nhà. Hằng ngày Ba phụ làm mộc cho cơ sở của ông. Ba rất mê đá bóng, thời gian rảnh không có đơn hàng hoặc buổi chiều thường xuyên xách giày tới sân, thậm chí nhiều lúc đang làm mà có người gọi cũng tạm gác công việc chạy đi đá bóng. Ngồi cạnh bên, chị Vũ Thị Kim Loan (vợ Ba) cho biết: “Em thì đi làm công nhân, lương tạm sống. Gần đây anh Ba có nói với em là anh sẽ kiếm một số vốn vài trăm triệu cho em làm ăn. Tưởng là anh làm công việc gì đó, chứ biết là tham gia cá độ đá bóng thì em can ngăn ngay từ đầu”. Chị kể tiếp: “Mấy ngày nay đứa con trai 3 tuổi thường khóc hay gọi và hỏi ba đi đâu rồi. Em dỗ dành và nói dối ba đi làm xa, kiếm tiền mua sữa cho con”. Trong khi đó, hoàn cảnh của nghi can được cho là người tổ chức môi giới vụ mua bán độ đầy tai tiếng Nguyễn Phúc Thuận (32 tuổi, ngụ tại P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) còn thê thảm hơn. Dù đã có vợ và một con nhỏ, nhưng Thuận không có nhà cửa, bản thân vẫn ở nhà bố mẹ, còn vợ con thì tá túc bên ngoại. Thuận là con thứ 4 trong gia đình gồm 6 anh chị em. Theo lời ông Nguyễn Văn Lịch (bố Thuận), sau khi học hết lớp 12, Thuận đi làm công nhân, sau đó làm nhân viên bảo vệ nhưng cũng “bữa đực bữa cái”, ít khi về nhà. Còn vợ Thuận làm công nhân, lương chỉ vừa đủ sống. “Từ nhỏ Thuận đã có năng khiếu và rất ham mê bóng đá, thường bỏ bê học hành, công việc nên thường xuyên bị cha mẹ than phiền. Để kiếm sống, Thuận thường xuyên tham gia đá “phủi” các sân cỏ ở Đồng Nai. Ngay cả khi nó có vợ con vẫn ham mê bóng đá, thường đi sớm về khuya khiến bố mẹ phải nhắc nhở than phiền. Nhưng không ngờ nó lại tham gia vào cả việc vi phạm pháp luật như vậy. Cách đây vài năm nó từng tham gia vào một vụ đánh bạc nhưng sau đó được tha vì hành vi chưa quá nghiêm trọng”, ông Lịch buồn bã. Lê Lâm - Hoàng Tuấn Lê Lâm - Hoàng Tuấn