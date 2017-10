Nhật Bản đưa đội hình khủng dự giải U.19 quốc tế 2014

(TNO) Các đội tuyển dự giải giao hữu quốc tế U.19 Nutifood 2014 vừa gửi danh sách đến ban tổ chức giải. Nhìn vào danh sách đăng ký có thể thấy Nhật Bản rất mạnh khi cử đội hình vừa thi đấu tại vòng loại U.19 châu Á 2014.

U.19 Nhật Bản (áo xanh) tại vòng loại U.19 châu Á 2014 - Ảnh: AFP

Trong danh sách gửi đến ban tổ chức giải gồm 20 cầu thủ và 7 quan chức, có thể thấy rằng Nhật Bản đã cử đội hình U.19 quốc gia của họ chứ không phải bê nguyên đội trẻ.

Đội U.19 Nhật Bản gồm nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại vòng loại U.19 2014 tại Malaysia. Ở vòng đấu loại này, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đoạt ngôi đầu bảng với 2 thắng 1 hòa, được 7 điểm.

Trong chuyến đến VN lần này, U.19 Nhật Bản vẫn do HLV trưởng U.19 quốc gia Suzuki Masakazu dẫn dắt.

Các cầu thủ U.19 Nhật Bản, được tuyển chọn từ những CLB có công tác đào tạo trẻ rất tốt như: Shimizu S-Pulse, Nagoya Grampus, Tokyo Verdy, Sanfrecce FC Hiroshima, Tokyo Verdy… Đây cũng chính là lực lượng mà Nhật Bản đang đầu tư để hướng tới chức vô địch U.19 châu Á 2014.

Tại giải U.19 châu Á 2012, Nhật Bản bị loại từ vòng tứ kết sau khi thua Iraq 1-2, vì thế họ quyết phục thù ở giải đấu này. Tham dự giải U.19 châu Á với sự góp mặt của các đội mạnh như U.19 Tottenham và U.19 As Roma là bước đệm không thể tốt hơn để các cầu thủ Nhật Bản hướng đến mục tiêu vào tháng 10.2014.

Không chỉ Nhật Bản, U.19 AS Roma cũng cử sang đội trẻ với các cầu thủ được đào tạo bài bản và đang thi đấu tại Giải U.18 Ý. Ngoài các cầu thủ mang quốc tịch Ý, AS Roma còn đem sang VN các cầu thủ trẻ xuất sắc của các quốc gia khác như: Alaxandru, Boldor Deian, Vina Daniel đều đang khoác áo U.18 Romania; Shahinas Romeo (U.18 Albani), Franck Cedric (U.18 Cameroon). Đội U.19 AS Roma do cựu cầu thủ Alberto De Rossi huấn luyện.

U.19 AS Roma là đội cẩn thận nhất trong chuyện ăn uống, bởi họ đã gửi sang ban tổ chức giải thực đơn cho từng bữa ăn trong suốt thời gian thi đấu tại VN.

Trong khi đó, U.19 Tottenham gửi sang đội hình không phải là tốt nhất của họ, bởi U.19 Tottenham bận thi đấu tại U.18 Premier League. Dù vậy, trong đội hình U.19 Tottenham vẫn có rất nhiều cầu thủ có chất lượng như tuyển thủ U.18 Slovakia Filip Lesniak, tuyển thủ U.18 Thụy Sỹ Milos Veljkovic, tuyển thủ U.18 Ireland Aaron Mc Eneff…

Quang Huy