Nhạt nhẽo đại chiến

* ĐTLA thắng trận thứ 4 liên tiếp

Mùa giải trước SLNA và Hà Nội T&T hòa nhau trên sân Vinh, ở lượt đi 2 đội này lại hòa 2-2 tại sân Hàng Đẫy và chiều qua đôi bên lại đấu lưng ra về khi suốt 90 phút hai bên không ai ghi được bàn thắng.

Xét về thế trận đây là trận hòa đáng tiếc cho SLNA khi thầy trò HLV Hữu Thắng bỏ lỡ nhiều cơ hội như cú sút bật xà của Quang Tình còn Hà Nội T&T thỉnh thoảng có pha đáp trả khá sắc nhưng cũng chẳng có cơ hội ăn mừng.



Trận chiến tại Vinh gây thất vọng khi không có bàn thắng - Ảnh: Hải Đăng

Vì thế trận đấu chiều qua trên sân Vinh tuy chất lượng chuyên môn khá cao nhưng lại đâm thành “nhạt nhẽo” bởi chẳng có nổi bàn thắng nào (nhưng lại có tới 5 thẻ vàng, trong đó 3 thẻ cho SLNA).

Trận này dù khán giả gần 20.000 người nhưng công tác an ninh an toàn được làm khá chặt. Chỉ trừ một pha “quấy phá” nhẹ ở giữa trận khi có một vật thể lạ bị ném xuống sân do khán giả phản ứng trọng tài, nhưng đã bị lực lượng an ninh dập ngay. Với trận hòa này, Hà Nội T&T gần như chạm tay vào chức vô địch.

Các kết quả khác: ĐTLA đã có trận thứ 4 liên tiếp giành chiến thắng ở V-League khi hạ SHB Đà Nẵng (ĐN) 3-2. Có thể nói HLV Ngô Quang Sang ngày càng “mát tay” trong việc đưa ĐTLA trở lại đúng khả năng tốt nhất của mình.

Trên sân Pleiku, HAGL đã thắng Đồng Nai với tỷ số 1-0 do Evaldo ghi. Tại Thanh Hóa, bàn thắng duy nhất của Mạc Hồng Quân giúp chủ nhà hạ Vissai Ninh Bình (NB) 1-0.

Xếp hạng sau 19 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 35 điểm, 2/ SLNA: 33 điểm, 3/ SHB Đà Nẵng: 31 điểm, 4/ HAGL: 31 điểm, 5/ Thanh Hóa: 30 điểm, 6/ Vicem Hải Phòng: 25 điểm, 7/ XM Xuân Thành Sài Gòn: 24 điểm, 8/ ĐTLA: 23 điểm, 9/ Becamex Bình Dương: 22 điểm, 10/ ĐồngNai: 22 điểm, 11/ V.Ninh Bình: 19 điểm, 12/ K.Kiên Giang: 16 điểm.

L.P - Q.H - T.K

>> SLNA - Hà Nội T&T: Trận chiến của cả mùa giải

>> SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T áp sát SLNA

>> SLNA vững ngôi đầu, ĐTLA hồi sinh

>> Fan SLNA và HAGL khẩu chiến trên Facebook

>> Hạ Thanh Hóa, SLNA lấy lại ngôi đầu

>> Đương kim vô địch U.17 SLNA bị loại

>> SLNA trở lại ngôi đầu bảng