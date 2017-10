 Nhiều án phạt nặng cho Hải Phòng

Cơ quan an ninh đã kiểm tra chiếc xe chở CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài (TT) Võ Minh Trí vào đêm 16.5. Chiều cùng ngày, nhiều nhân vật cốt cán của CLB V.Hải Phòng đã phải nhận án phạt nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật VFF.



TT Võ Minh Trí xác nhận, CĐV Hải Phòng (áo trắng, nón màu sậm) đã hành hung ông - Ảnh: Dương Thu

Cụ thể, HLV Lê Thụy Hải bị cấm chỉ đạo 2 trận, phạt 5 triệu đồng. Cũng ở trận đấu mà Hải Phòng thua đậm Đồng Tháp 0-3 trên sân Cao Lãnh ngày 13.5, vì cự cãi TT, bác sĩ của đội là ông Tuấn Nguyên Giáp cũng bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ 4 trận (CLB được phép thay thế tạm thời một bác sĩ khác). Cầu thủ Đinh Tiến Thành bị treo giò 4 trận và phạt 20 triệu đồng. Thủ môn Ngọc Tân, ngoài việc bị chính CLB V.Hải Phòng "giáng" xuống chơi ở đội trẻ, còn phải nhận mức án nặng nề là cấm thi đấu 5 trận cùng số tiền phạt 25 triệu đồng. Đây là 2 cầu thủ đã bị TT Trí rút thẻ đỏ, đuổi khỏi sân ở trận đấu này. Ngọc Tân có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

Ngoài ra, CLB Hải Phòng đang đứng trước nguy cơ sẽ phải chịu án kỷ luật rất nặng nề (hoặc trừ điểm và cũng không ngoại trừ bị đánh tụt hạng) vì nhóm CĐV (được xác định là của Hải Phòng) đã hành hung TT Trí khi TT này di chuyển từ Đồng Tháp về TP.HCM trong đêm 13.5.

Trước khi đưa ra án kỷ luật, VFF phải chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan công an. Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) và đại tá Lê Trọng Phượng - Phó giám đốc Công an Hải Phòng - cho báo chí biết C45 sẽ phối hợp rốt ráo với Công an Hải Phòng và Công an Đồng Tháp để sớm đưa ra kết luận. Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh văn hóa Công an Hải Phòng đã vào cuộc. Chiếc xe 45 chỗ chở 30 CĐV Hải Phòng vào Đồng Tháp đã bị kiểm tra hành chính ở TP.Huế ngày 16.5, sau đó tiếp tục được cho phép di chuyển về Hải Phòng để trình diện cơ quan công an địa phương. Đêm qua, chiếc xe nói trên đã về đến Hải Phòng (không phải ở dạng di lý hay áp tải vì mọi việc chưa được sáng tỏ) và quá trình điều tra đã được tiến hành ngay trong đêm.

Lãnh đạo C45 cũng cho hay, trên xe có chở người đã bị TT Trí tố hành hung nhưng vẫn phải điều tra. Những người đi trên xe phải làm tường trình. Ai tham gia hành hung TT Trí có thể bị khép vào tội cố ý gây thương tích, phải bồi thường và có thể chịu hình phạt cấm đến sân vĩnh viễn.

Còn Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Tôi chỉ tiếc là không ai trong số những người có mặt nhớ được biển số xe, chứ không thì mọi việc đã dễ dàng hơn. Sau này, nếu có ai ngại đến sân Lạch Tray thì tôi sẽ đến. UBND TP.Hải Phòng, cơ quan công an phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các TT, giám sát. Nếu để xảy ra các sự cố an ninh trên sân, gây nguy hiểm cho TT thì BTC sân và CLB V.Hải Phòng sẽ phải chịu mức phạt rất nặng vì đây không phải là lần đầu tiên VFF cảnh báo về chuyện này”.

Duy Khang

>> Xử lý nghiêm sai phạm của CĐV Hải Phòng

>> Nhận 2 thẻ đỏ, V.Hải Phòng đại bại trên sân Cao Lãnh

>> Vicem Hải Phòng tìm đường thoát

>> CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng

>> Nảy lửa trên sân Thống Nhất

>> CLB V.Hải Phòng nhận án phạt nặng nề

>> Lộ diện nghi can hành hung trọng tài Võ Minh Trí

>> Trọng tài bị đánh, chuyện "xưa như trái đất

>> Xử lý nghiêm sai phạm của CĐV Hải Phòng

>> Bạo lực bóng đá leo thang

>> Trọng tài Võ Minh Trí bị hành hung