Nhiều ẩn số xuất hiện

Chiều qua 11.9, vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn tiếp diễn lượt đấu thứ hai ở 4 bảng. Một số bất ngờ đã tiếp tục xuất hiện và trong từng bảng đã lộ diện những ẩn số thú vị.

Bảng A: Viettel tạo ấn tượng



Niềm vui chiến thắng của Đắk Lắk - Ảnh: Đông Nghi

Hà Nội T&T đã tiếp tục thể hiện phong độ và đội hình đồng đều ổn định khi ghi 2 bàn vào lưới đội bóng khó chịu Nam Định do Trịnh Duy Long (10) và Đỗ Hùng Dũng (19 ) ghi để tiếp tục dẫn đầu với 2 trận thắng. Tuy vậy, họ cũng phải trả giá với chiếc thẻ đỏ của Đỗ Văn Thuận. Cùng song hành với đoàn quân của bầu Hiển là Viettel khi đội bóng do HLV Đặng Phương Nam dẫn dắt đã có tiếp chiến thắng thứ 2 trước Huế 2-0 do Việt Phong (11) và Ngọc Sơn (18) ghi. Chiến thắng này giúp Viettel sẽ cạnh tranh suất đầu với Hà Nội T&T. Trận còn lại Trẻ Hà Nội thắng Quảng Ninh 2-0 do Doãn Ngọc Tân (12) và Khang Kim Anh (10) ghi.

Bảng B: Đắk Lắk gây sốc

Sau khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở ngày khai mạc, Đắk Lắk lại gây sốc khi thắng tiếp ứng viên nặng ký Sanna Khánh Hòa 1-0. Bước ngoặt của trận đấu do chiếc thẻ đỏ của Quốc Chí (13) cuối hiệp 1 khiến đội bóng phố biển thiệt người. Nhưng phải đến phút 86, Đỗ Phan Thành Phú (5) mới ghi bàn quyết định giúp Đắk Lắk có 6 điểm.

Ở trận còn lại, chủ nhà Đà Nẵng đã tìm lại chính mình khi thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0 do Dương Văn An (14) lập cú đúp và Anh Khoa (16) sút 11 m. Cuối trận do câu giờ, Võ Huy Toản (18) của Đà Nẵng bị thẻ vàng thứ hai.

Bảng C: Đồng Nai tranh chấp với TP.HCM

Đồng Nai đã có chiến thắng ngược quyết định trước TDC Bình Dương 2-1 để tạo ra cuộc đua song mã với TP.HCM. Đức Thọ (16) ghi bàn dẫn trước cho TDC, nhưng Đặng Ngọc Vinh Quang (11) và Ngọc Hùng (9) đã lật ngược tình thế ghi 2 bàn để giúp Đồng Nai có 2 trận thắng liên tiếp. Cùng 6 điểm là chủ nhà TP.HCM khi thắng Bình Phước 3-1. Tiền đạo Trần Tuấn An (20) lập hattrick để dẫn đầu giải vua phá lưới vòng loại với 5 bàn. Dù rất nỗ lực, nhưng Ứng Duy Tiến (12) chỉ ghi được bàn danh dự cho Bình Phước.

Bảng D: Chủ nhà hết hy vọng

Chủ nhà Kiên Giang xem như đã tắt hy vọng sau khi để thua trận thứ hai, lần này là thua ngược Vĩnh Long 1-2. Dù Trung Tín (16) ghi bàn dẫn trước cho Kiên Giang từ phút 4, nhưng lần lượt Văn Thảo (13) và Minh Quân (20) ghi bàn cho Vĩnh Long. Trận còn lại Cao su Đồng Tháp hòa Cần Thơ 0-0.

H.Đức - Đồng Nghi - C.Thiện - Q.H - V.Hiệp

