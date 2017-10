Nhiều bàn thắng và thẻ đỏ

Các trận tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra chiều qua đã mang lại bầu không khí sôi nổi đầu xuân khi có khá nhiều bàn thắng, nhưng cũng xuất hiện nhiều tình huống thô bạo với hàng loạt thẻ đỏ.

Gay cấn nhất chính là trận đấu trên sân Vinh khi 2 đội Vissai Ninh Bình (NB) và SLNA thay nhau rượt đuổi tỷ số đưa trận đấu thành một cuộc chiến khá chất lượng. NB chính là đội ba lần vượt lên dẫn trước do Gustavo (sút 11m ở phút 9), Văn Duyệt đá phạt trực tiếp ở phút 27 và chính Gustavo đánh đầu ở phút 56. Nhưng cả 3 lần đội chủ nhà đều đuổi kịp do công của Ngọc Anh (phút 24), Âu Văn Hoàn (phút 49) và Abass (phút 81). Nhưng dấu ấn lớn hơn của trận này chính là 3 thẻ đỏ và hơn 6 thẻ vàng được trọng tài Hoàng Anh Tuấn rút ra cho Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Moussa và Đức Huy (NB) đều do đá quá thô bạo. Nếu trọng tài kiên quyết hơn có lẽ phải có thêm ít nhất 2 thẻ đỏ nữa dành cho Trọng Hoàng và Âu Văn Hoàn.

Hòa 3-3 trong giờ thi đấu chính, 2 đội đá 11m đến quả thứ 6 thì Thái Dương của NB sút hỏng giúp SLNA giành quyền vào đá bán kết trên sân nhà vào ngày 8.6 với Sài Gòn FC. Sài Gòn FC đã lội ngược dòng thắng Thanh Hóa (TH) 3-1 trong một trận căng thẳng trên sân Thống Nhất. Quang Trung ghi bàn dẫn trước cho đội khách, sau đó Antonio (2 bàn) và Huỳnh Kesley đã lật ngược tình thế cho đội bóng TP.HCM. Đáng tiếc trận này có sự cố với 2 thẻ đỏ cho Da Silva (9) và Sunday (20) đều của TH do có hành vi thô bạo với Huỳnh Kesley khiến sau trận đấu hàng trăm cổ động viên Sài Gòn FC đã bao vây phản ứng đội TH không cho ra về, đồng thời đã ném bể kiếng xe của đội bóng xứ Thanh. Ban tổ chức đã phải huy động hàng trăm cảnh sát đến để bảo vệ và đưa đội TH rời sân an toàn sau khi trận đấu kết thúc gần 1 giờ đồng hồ.



Cảnh sát dày đặc bảo vệ cho đội Thanh Hóa trước sự phản ứng dữ dội của CĐV Sài Gòn FC - Ảnh: Khả Hòa

Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa 2 đội bóng anh em Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng sau khi đội của HLV Phan Thanh Hùng thắng dễ SQC Bình Định 3-1 do Ngọc Duy (ghi 2 bàn) và Gonzalo ghi. Còn SHB Đà Nẵng cũng thắng đậm Kiên Long Bank Kiên Giang 3-0.

Q.Dũng - N.Tuấn - L.Trí