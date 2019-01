Nhiều bất ngờ ở vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2019

Trước khi bảng A khởi tranh, hầu như những người quan tâm đến bóng đá trẻ Việt Nam đều có thể chỉ ra bộ đôi có bề dày truyền thống và lực lựợng được đào tạo bài bản, có chiều sâu là Hà Nội và Viettel sẽ không khó để bứt lên vì ít nhiều những cái tên như Than Quảng Ninh, Nam Định chưa phải là những đối trọng đáng kể với 2 ứng viên này.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu có làm khó và tạo áp lực với cặp bài trùng trên thì chỉ có tân binh Phố Hiến, đội bóng mà tiền thân chính là lò đào tạo PVF với nhiều cầu thủ từng tham gia đội tuyển U.16, U.17 quốc gia.

Thế nhưng Than Quảng Ninh chính là cái tên gây sốc khi ra quân quật ngã chủ nhà Viettel 1-0 và tiếp đó thắng luôn cả hiện tượng Phố Hiến 1-0 , đội đã hạ á quân Hà Nội 1-0 trước đó để dẫn đầu một cách hiên ngang. Nam Định sau khi thua 2 trận tưởng sẽ khó bật lên được nhưng cũng đã làm nên chiến thắng trước Hà Nội 1-0 đẩy đội á quân vào thế khó.

Ở bảng này diễn biến sẽ khó lường khi Than Quảng Ninh và Phố Hiến cùng 6 điểm đang dẫn đầu nhưng đội bóng vùng mỏ đá ít hơn 1 trận. Sẽ rất gay go cho Viettel lẫn Hà Nội nếu không củng cố sẽ khó lòng đến với vòng chung kết.

Tại bảng C, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai sau khi thắng 2 trận đầu đã bất ngờ bị Lâm Đồng cầm chân 1-1. Đồng Nai còn đau hơn khi cũng sớm có 6 điểm nhưng đã bị khựng lại trước Phú Yên chơi ngoan cường chấp nhận thất bại 0-1. Trong khi đó Bình Định có chiến thắng đầu tiên 1-0 trước Khánh Hòa đẩy đội này xuống cuối bảng

Ở bảng B, Sông Lam Nghệ An đã hồi phục sau cú sốc ngày đầu nên đã quật ngã Thanh Hóa 4-3 để có 6 điểm bám sát SHB Đà Nẵng, đội bóng cũng vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 đang tạm dẫn đầu với 7 điểm

Trong khi đó trên sân Thành Long ở bảng D, cả Bình Dương lẫn An Giang đang chạy đua khi lại cùng thắng. Bình Dương hạ Long An 2-1 còn An Giang thắng Tây Ninh 1-0. Cả 2 đã bắt đầu tăng tốc với cùng 7 điểm trong khi chủ nhà TP.HCM lại thêm trận hòa 2-2 trước Bến Tre nên chưa bật lên được khi mới chỉ có 5 điểm.

Đăng Khoa