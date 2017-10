Nhiều cầu thủ U.21 vào tuyển Olympic VN

5 bảng vòng loại U.21 mở đầu đều gay cấn Chiều nay 14.8, đồng loạt trên 5 sân cỏ cả nước sẽ diễn ra vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 18. Tại bảng A trên sân Vinh, đội từng 2 lần vô địch U.21 năm 2004 và 2011 Nam Định sẽ gặp đội giành hạng ba năm 2012 Quảng Ninh lúc 15 giờ. Sau đó là lễ khai mạc và 17 giờ 15 sẽ diễn ra trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An, từng 3 lần vô địch U.21 năm 2000, 2001, 2002 và lần này với rất nhiều tuyển thủ QG và tuyển thủ Olympic vừa được gọi gặp Thừa Thiên-Huế. Tại bảng B trên sân Tam Kỳ lúc 15 giờ 45 là trận mở màn giữa Vissai Ninh Bình gặp Thanh Hóa. Tâm điểm sẽ là trận khai mạc giữa 2 người hàng xóm QNK Quảng Nam gặp đội từng 3 lần vô địch U.21 các năm 2004, 2008, 2009 SHB Đà Nẵng. Trên sân Pleiku, lúc 14 giờ là trận nhà vô địch U.21 năm 2005 Bình Định gặp Bình Phước. Sau đó lúc 16 giờ là trận giữa chủ nhà bảng C từng á quân U.21 năm 2006 và hạng ba U.21 năm 2010 Hoàng Anh Gia Lai gặp Đắk Lắk. Trên sân Nha Trang sẽ là 2 trận mở đầu bảng D lúc 15 giờ 30 giữa đội vô địch U.21 năm 2010 Đồng Nai gặp đội 2 lần á quân U.21 năm 2009, 2011 Becamex Bình Dương. Lúc 17 giờ 30 là trận giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa, từng vô địch U.21 năm 2007, hạng ba năm 2008 và 2012 gặp Tây Ninh. Á quân U.21 năm rồi Vĩnh Long sẽ mở màn bảng E khi gặp Long An lúc 14 giờ 30 trên sân Cao Lãnh. Sau đó chủ nhà Cao su Đồng Tháp sẽ đối đầu với An Giang lúc 16 giờ 30. T.K