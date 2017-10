Nhiều CLB than trời với lịch thi đấu

Sau Hoàng Anh Gia Lai, đến lượt Đồng Nai và Sông Lam Nghệ An cũng tỏ ra bất bình với lịch đấu không hợp lý mà VPF vừa công bố.



Đến lượt Đồng Nai cũng bất lợi vì nghỉ 2 vòng liên tiếp - Ảnh: Khả Hòa

Bất thường nhất ngoài chuyện nghỉ đầu nghỉ cuối của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đến lượt Đồng Nai cũng bày tỏ sự không hài lòng khi mã số “buộc” họ nghỉ 2 lượt trận liên tiếp là cuối lượt đi và đầu lượt về (vòng 13, 14). HLV Trần Bình Sự tỏ ra bực bội: “Nhìn lịch đấu, ai cũng tưởng như Đồng Nai sẽ có thuận lợi vì được nghỉ nhiều, có sự chuẩn bị dài hơi cho giai đoạn lượt về. Nhưng đây là điều trái khoáy vì không ai xếp mã số kỳ lạ như vậy khiến chúng tôi nghỉ quá dài làm phong độ cầu thủ bị chững lại, ảnh hưởng đến chu kỳ huấn luyện. Vô hình trung, nghỉ nhiều lại là điều bất lợi”.

Trong khi đó, phía Sông Lam Nghệ An (SLNA) cho rằng BTC sắp mã số đã gây khó khăn và thiệt thòi cho CLB. Một thành viên BHL SLNA cho biết: “Ví dụ, ngày 25.5 diễn ra vòng đấu thứ 14, SLNA sẽ tiếp Becamex Bình Dương trên sân nhà và sau đó sẽ phải di chuyển ngay vào Long An để đá với ĐTLA ngày 28.5. Nghĩa là, SLNA sẽ chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận đấu ở lượt 15 mà phải di chuyển hàng nghìn km. Chưa hết khổ, sau trận đấu trên sân Long An, SLNA lại lập tức quay về Vinh để đá trận với Vissai Ninh Bình tại sân nhà vào ngày 1.6. Quãng di chuyển cũng là hàng nghìn km. Chưa hết, sau khi vào Đồng Nai đá ngày 8.6 vòng 17 chỉ 3 ngày sau, SLNA phải lộn ra đá với Hải Phòng trên sân Lạch Tray vòng 18. Ngặt nghèo về mặt thời gian như vậy, sao cầu thủ chúng tôi đủ sức khỏe, kịp hồi phục mà đá tốt được. Không hiểu sao BTC lại sắp xếp lịch vô cùng bất lợi cho SLNA như vậy”.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SLNA - bày tỏ: “Số đội lẻ sẽ rất phức tạp và rất dễ có kẽ hở để phát sinh tiêu cực ở vòng cuối. Lẽ ra BTC nên sắp xếp mã số cho phù hợp. Nếu lượt đi đã ấn định mã số như vậy thì lượt về phải bốc thăm lại với mã số khác đi chứ, ai đời lại chuyện bê nguyên xi mã số lượt đi áp dụng cho lượt về. Ngay chuyện HAGL gặp bất lợi nghỉ đầu và thiệt cuối đã cho thấy sự thiếu công bằng và kém khoa học trong việc sắp xếp mã số”.

Một điều trái khoáy nữa là lịch thi đấu V-League mùa tới không “né” World Cup khi có đến 5 lượt đầu từ vòng 18 đến vòng 22 (từ 11.6 - 6.7) và cả tứ kết Cúp QG (9.7) vẫn tiến hành. Những năm trước đây bao giờ khi đụng World Cup, những nhà làm lịch thi đấu đều cho đội bóng nghỉ để vừa giúp HLV, cầu thủ có dịp thưởng thức giải đấu lớn nhất hành tinh, vừa tránh bị chi phối về tâm lý. Bởi khi đó việc tuyên truyền cho V-League sẽ bị hạn chế do người hâm mộ cả thế giới và VN đều hướng về World Cup nên sẽ không còn chú ý đến V-League. Nhưng VPF lần này đã “thách đấu” World Cup, cũng có nghĩa chẳng cần quan tâm đến “độ nóng” của giải đấu sẽ bị giảm nhiệt.

Dù không né World Cup, nhưng VPF lại sắp lịch từ 9.7 - 10.8 nghỉ thi đấu để đội tuyển tập trung chuẩn bị AFF Cup. Điều này có cần thiết không khi chỉ 1 tháng sau V-League sẽ kết thúc (31.8), lúc đó tập trung cũng đâu có muộn?

Lan Phương - Đăng Khoa

