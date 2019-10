Nhiều cựu danh thủ làm HLV ở U.21, điềm lành cho bóng đá Việt Nam

Đó là thủ môn kỳ cựu Dương Hồng Sơn, cũng là cầu thủ đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008, nay ở độ tuổi 36 đang bước những bước đầu đầy thử thách trong sự nghiệp làm HLV khi dẫn dắt đội U.21 Hà Nội bảo vệ ngôi vô địch U.21 Quốc gia.

Đây có thể nói là giải đấu lớn đầu tay trong cương vị HLV mà Dương Hồng Sơn sắp trải qua, và rõ ràng nó khác hoàn toàn so với khi anh còn là cầu thủ chỉ lo thi đấu.

Bên cạnh Dương Hồng Sơn, người đồng đội từ tuyển Việt Nam cũng tại AFF Cup 2008 là trung vệ Lê Phước Tứ nay cũng đang bước vào sự nghiệp cầm quân, và đang làm trợ lý HLV với “đàn anh” cựu cầu thủ CLB Công an TP.HCM Hứa Hiền Vinh ở đội U.21 Phố Hiến. Đây cũng là bộ đôi rất ăn ý trong công tác huấn luyện khi cùng dẫn dắt đội hạng Nhất Phố Hiến giành quyền đấu play-off thăng hạng V-League 2020 sắp tới đây.

Dương Hồng Sơn nay trở thành HLV trẻ hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, với thử thách trước mắt là giải U.21 Quốc gia Khả Hoà

Ngoài ra, cả Phước Tứ và Hiền Vinh đều là “quân” của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nên nhiều năm nay họ đã học được rất nhiều điều thú vị từ nhà cầm quân danh tiếng người Pháp, ông Philippe Troussier (đang dẫn dắt tuyển U.19 Việt Nam) cùng các cựu danh thủ Anh như Ryan Giggs, Paul Scholes đang làm cố vấn cho PVF.

Vì vậy, việc cả 2 cùng dẫn quân thi đấu ở giải U.21 Quốc gia năm nay đang được kỳ vọng sẽ cùng tân binh U.21 Phố Hiến với lực lượng hầu hết từ “lò” PVF sẽ gây nhiều bất ngờ thú vị, trong đó sự chờ đợi là lối chơi hiện đại của đội bóng phía Bắc này khi sắp đối đầu với các đối thủ đến từ các trung tâm đào tạo có bản sắc riêng và giàu truyền thống như Khánh Hòa, Hà Nội và cả U.21 TP.HCM với nguồn lực từ trung tâm bóng đá trẻ kết hợp với CLB Lyon từ Pháp.

Phước Tứ có cơ hội và đang nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ các HLV lão luyện như ông Philippe Troussier để làm hành trang HLV cho tương lai Minh Trần

Bên cạnh các cựu cầu thủ “lứa 2008” đang từng bước chuyển sang sự nghiệp HLV, thì tại giải U.21 Quốc gia năm nay còn có những tên tuổi vang bóng một thời từ những năm 1990-2000 trong cương vị là trưởng đoàn hoặc HLV cũng đang dẫn dắt các đội U.21 dự giải. Như cựu thủ môn CLB CSG, ông Nguyễn Hồng Phẩm và chân sút một thời cũng của đội bóng hào hoa bóng đá Sài Gòn này, ông Hà Vương Ngầu Nại đang cùng dẫn dắt đội U.21 TP.HCM dự giải.

Những con người CSG này, đều cùng hướng đội bóng trẻ của mình đến lối chơi đẹp mắt như truyền thống, nhưng vẫn luôn đặt sự hiệu quả “vì bóng đá ngày nay đã khác nhiều trước đây”, ông Hồng Phẩm nói và cũng hứa hẹn: “Sau nhiều năm, bóng đá trẻ TP.HCM mới trở lại U.21 Quốc gia, và chúng tôi rất quyết tâm đi đến trận chung kết của giải”.

Ông Nguyễn Hồng Phẩm (phải, đứng) và HLV kỳ cựu Huỳnh Văn Ảnh (ngồi, trái) đều là các cựu cầu thủ có tiếng của bóng đá Việt Nam Minh Trần

Trong khi đó, cựu cầu thủ Phạm Minh Đức của CLB CAHN và HAGL trước đây, đã nhiều năm chinh chiến ở giải đấu trẻ U.21 Quốc gia lẫn U.21 Quốc tế trong cương vị HLV đội trẻ CLB Hà Nội. Năm nay, ông Minh Đức dẫn dắt đội U.21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, nhưng là một bước đệm để sang năm chính thức bước đến sân chơi số 1 bóng đá Việt Nam, đó là giải V-League 2020 khi đưa đội 1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng mùa này.

Ở các đội còn lại như U.21 Viettel có nguyên ban huấn luyện đều là các cựu cầu thủ một thời của CLB Thể Công hay SLNA, CA TP.HCM như Đỗ Mạnh Dũng, Phan Bá Hùng, Hoa Mạnh Hưng hay Trần Xuân Lý. Đội U.21 Đồng Tháp thì do cựu cầu thủ Bùi Văn Đông đang dẫn dắt cũng nhiều năm làm công tác huấn luyện. Ở đội U.21 Khánh Hoà do HLV Nguyễn Tý dẫn dắt, người từng rất nổi tiếng là VĐV điền kinh nhưng lấn sân bóng đá và chơi rất hay cho đội Khánh Hoà tại giải V-League trước đây. Còn đội chủ nhà U.21 HAGL năm nay do HLV kỳ cựu ông Huỳnh Văn Ảnh dẫn dắt để “kèm cặp” các HLV trẻ như Lê Thanh An hay cựu cầu thủ Trần Quốc Việt.

HLV Phạm Minh Đức từng nhiều năm dẫn dắt các đội trẻ dự U.21 Quốc gia, sang năm ông sẽ chinh chiến ở đấu trường khốt liệt giải V-League Khả Hoà

Theo các đánh giá, thì việc đang ngày càng có nhiều cựu cầu thủ chuyển sang công tác huấn luyện và từng bước theo đuổi sự nghiệp HLV bằng cách tìm cơ hội huấn luyện từ các đội trẻ là một điềm lành cho bóng đá Việt Nam. Ở khu vực Đông Nam Á, trong ít nhất 2 năm trở lại đây, các LĐBĐ Malaysia (FAM) và Thái Lan (FAT) không chỉ khích lệ mà còn trao nhiều cơ hội làm HLV ở các đội trẻ cho các cựu cầu thủ các nước này, với mục tiêu tạo nền móng phát triển các cầu thủ trẻ có chất lượng cho tương lai.

Nhiều cựu cầu thủ nay chuyển sang làm HLV mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam Minh Trần

Trao đổi với PV Thanh Niên gần đây, HLV lão luyện của bóng đá Malaysia, ông Ong Kim Swee, cũng là một chuyên gia bóng đá trẻ khu vực cho rằng: “Đây là xu thế gần như tất yếu, vì trải qua thời gian nhiều HLV kỳ cựu sẽ quá tuổi, tư duy cũng cũ đi và rất cần có lứa HLV kế cận trẻ, tươi mới hơn để thay thế với .

Hơn nữa, làm HLV cho các đội trẻ không gì tốt bằng khi sử dụng những cựu danh thủ tên tuổi có chuyên môn và sự hiểu biết, cùng cái uy của mình sẽ dễ uốn nắn các tài năng trẻ sớm tiến bộ nhanh hơn. Hiện bóng đá Malaysia rất khuyến khích các cựu cầu thủ theo đuổi sự nghiệp HLV, trao cho họ cơ hội được học lấy các bằng của AFC và FIFA, đó cũng là một cách tận dụng khả năng của họ giúp ích tiếp cho sự phát triển của nền bóng đá”.