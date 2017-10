Nhiều gương mặt mới ở tuyển Olympic

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, 3 thủ môn được triệu tập gồm: Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp), Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa). Ở hàng phòng ngự không còn Văn Phong, Như Thành, Huy Hoàng… mà có xu hướng trẻ hóa gồm Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Long Giang (Navibank Sài Gòn), Trần Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An), Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Nguyễn Minh Đức, Lê Phước Tứ (Sài Gòn Xuân Thành), Đoàn Việt Cường (Hoàng Anh Gia Lai).



Thanh Hào, Đức Tài, Bửu Ngọc - những gương mặt mới của tuyển Olympic - Ảnh: Khả Hòa

Ở tuyến giữa sẽ có 9 tiền vệ bao gồm: Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Phan Văn Tài Em (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa), Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Võ Duy Nam (Hà Nội T&T).

VFF sẽ ký hợp đồng với Goetz 2 năm Chiều qua 31.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên qua điện thoại, ông Henner Janzen - đại diện của HLV Goetz cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng đến VN và đang đợi lịch cụ thể từ VFF. Việc có mặt ở Hà Nội với HLV Goetz vào lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Hợp đồng sẽ ký 2 năm để ông Goetz có thể kịp hiểu và giúp đỡ bóng đá VN đạt được những thành tích cao trước mắt. Nếu công việc tiến triển tốt, chúng tôi sẽ tái ký hợp đồng với thời hạn dài hơn”.

Ở hàng công (gồm 5 cầu thủ) không ngạc nhiên khi Công Vinh (Hà Nội T&T) được gọi trở lại. Ngoài ra, còn có Quang Hải (Navibank Sài Gòn), Việt Thắng (Vissai Ninh Bình), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Ngọc Anh (Sông Lam Nghệ An), trong đó Đình Tùng với 8 lần lập công và Việt Thắng 6 lần ghi bàn ở V-League.

Trong đợt tập trung vào giữa tháng 6 tới, đội tuyển VN sẽ tạm vắng mặt 2 cầu thủ Trọng Hoàng và Văn Quyết mà theo giải thích của ông Phan Thanh Hùng - HLV tạm quyền đội tuyển Oympic VN: “Họ sẽ tập với chúng tôi ở Hà Nội trước vì đội Olympic sẽ thi đấu vòng loại Olympic London vào ngày 19.6 gặp Ả Rập Xê Út, sau đó hai cầu thủ được trả về tuyển để chuẩn bị cho trận gặp Macau”.

Nếu như đội tuyển VN hầu hết lấy quân từ các đội V-League thì ở đội Olympic, cầu thủ của các CLB hạng nhất chiếm 1/3. Tuyệt đại đa số lần đầu tiên được khoác áo tuyển thủ. Thủ môn của đội Olympic sẽ gồm: Trần Anh Đức (Hà Nội), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Mạnh (Hoàng Anh Gia Lai). Hàng hậu vệ có 10 cầu thủ: Lâm Anh Quang, Phạm Văn Thuận, Phan Văn Nam (đều của Nam Định), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Nguyễn Doãn Bắc (TDC Bình Dương), Nguyễn Văn Việt (Quảng Nam), Âu Văn Hoàn (Sông Lam Nghệ An), Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Hậu (Đồng Tháp), Trần Tấn Đạt (Khatoco Khánh Hòa). 7 tiền vệ gồm: Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Lê Hoàng Thiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Đinh Kiên Trung (TP.HCM), Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng). 3 tiền đạo có Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Lê Đức Tài (Becamex Bình Dương), Trần Mạnh Dũng (Ninh Bình). Trưởng đoàn bóng đá của đội tuyển Olympic dự vòng loại Olympic sẽ là Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn.

Lan Phương