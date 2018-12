Nhiều nét mới ở giải bóng đá U.19 Quốc gia năm 2019

VFF đưa ra quy định này nhằm phù hợp với việc chuẩn bị lực lượng tuyển chọn cho đội U.19 VN tham dự giải U.18 Đông Nam Á năm 2019, giải U.19 châu Á năm 2020 và World Cup U.20 năm 2021.

Nét mới thứ hai là đội chủ nhà vòng chung kết sẽ được đá vòng loại và cũng tính thành tích chính thức như các đội khác. Điều này sẽ giúp đội đăng cai vòng chung kết là Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội trui rèn và thử sức sớm với các đối thủ hơn là chỉ “tập chay” chờ vòng chung kết.

23 đội bóng tham dự sẽ chia làm 4 bảng thi đấu vòng loại hai lượt tại địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng chọn 4 đội xếp nhất và 3 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất ở 4 bảng vào vòng chung kết. Nếu đội Hoàng Anh Gia Lai kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 4 đội xếp nhất hoặc 3 đội xếp nhì có thành tích tốt của 4 bảng thì đội xếp nhì còn lại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Thời gian thi đấu lượt đi từ 15 - 25.1 và lượt về từ 25.2 - 7.3. Vòng chung kết tranh cuối tháng 3 tại Pleiku.

4 bảng vòng loại gồm bảng A có 6 đội: Viettel (bảng trưởng), Hà Nội, PVF, Than Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa. Bảng B gồm 5 đội: Thừa Thiên-Huế (bảng trưởng), Sông Lam Nghệ An, Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam. Bảng C gồm 6 đội: Hoàng Anh Gia Lai (bảng trưởng), Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai. Bảng D gồm 6 đội: TP.HCM (bảng trưởng, tổ chức thi đấu ở sân Thành Long), Becamex Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, An Giang.

T.K