Nhiều nét mới ở V-League 2016

V-League 2016 hứa hẹn sẽ gay cấn hơn với 1,5 suất xuống hạng thay vì chỉ 1 như năm trước sẽ khiến các đội chiến đấu cật lực hơn và khó có thể nhởn nhơ ở giai đoạn cuối như mùa trước.

Việc có 1,5 suất xuống hạng giúp các đội thi đấu hăng hái hơn - Ảnh: Khả Hòa Việc có 1,5 suất xuống hạng giúp các đội thi đấu hăng hái hơn - Ảnh: Khả Hòa

Trước hết là sự hợp tác giữa VPF, ban tổ chức (BTC) giải cùng công ty cung cấp dữ liệu thể thao Sportradar, với hy vọng đem đến sự trong sạch cho giải đấu. BTC sẽ nhận các thông tin, dữ liệu, đánh giá về các trận đấu tại V-League được phân tích cặn kẽ, có chiều sâu của đơn vị này để theo dõi, phòng chống và đưa ra giải pháp thiết thực hỗ trợ trong cuộc chiến phòng chống, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực trong thể thao.

Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết BTC sẽ đẩy mạnh truyền tải thông điệp “Nói không với dàn xếp trận đấu” một cách rộng rãi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận bóng đá VN vốn vẫn còn nhiều góc khuất, vẫn có những ân tình đan xen, vì vậy VPF hay BTC cũng không thể nào hạn chế triệt để cái xấu mà luôn mong mỏi các CLB, các thành viên trong giải phải thể hiện tính chuyên nghiệp cao; đoạn tuyệt với những mối quan hệ kéo lùi bóng đá VN thì may ra mùa giải mới thực sự “xanh, sạch, đẹp”.

Lần đầu tiên V-League sẽ thi đấu bóng ngoại thay vì bóng nội Động Lực như mọi năm. Bóng thi đấu mới có tên Primero One Plus với chất lượng FIFA Quality Pro, do hãng thể thao Thái Lan Grand Sport cung cấp, theo đánh giá của nhiều đội sẽ mở ra một giai đoạn mới, tiếp cận với việc sử dụng bóng ngoại lâu dài. Quả bóng mới được xem khá nhẹ, có quỹ đạo bay không dễ cho thủ môn cản phá và có thể giúp cho trận đấu thêm nhiều bàn thắng.

Mùa giải này, VPF cũng lần đầu mua bảo hiểm cho toàn bộ cầu thủ, trọng tài, giám sát... tham dự giải nhằm hạn chế các rủi ro nghề nghiệp và giảm tải khó khăn cho cầu thủ, CLB như trường hợp của Trần Anh Khoa (Đà Nẵng) hay Abbas (Bình Dương) bị đá thô bạo năm rồi. Tuy nhiên điều này không có nghĩa khuyến khích các hành vi bạo lực mà VPF, BTC giải còn đưa ra nhiều biện pháp bổ sung xử phạt thật nặng. Mức bảo hiểm tối đa cho các cầu thủ là 300 triệu đồng và trọng tài, giám sát là 200 triệu đồng.

Đây cũng là mùa giải mà VPF sẽ phủ sóng toàn bộ V-League với việc ra đời kênh truyền thông trực tuyến đa nền tảng VPF Media.

Mỗi tuần, 7 trận sẽ đều được trực tiếp giúp người xem có thể dễ dàng truy cập và theo dõi các trận đấu thông qua các thiết bị có kết nối mạng internet.

Về chuyên môn, giải đấu cũng hứa hẹn gay cấn hơn với 1,5 suất xuống hạng thay vì chỉ 1 như năm trước sẽ khiến các đội chiến đấu cật lực hơn và khó có thể nhởn nhơ ở giai đoạn cuối như mùa trước.

Ngoài những nét mới trên, VPF vẫn còn đang tìm ra công nghệ tổ chức tốt hơn. Ông Cao Văn Chóng cho rằng: “Quan trọng là làm thế nào khuyến khích người hâm mộ trực tiếp đến sân cổ vũ cho CLB mình yêu thích đông hơn. Muốn vậy, ngoài việc bốc thăm trúng xe Toyota Hilux cho khán giả may mắn của BTC, thì từng CLB phải có những nỗ lực tổ chức trận đấu một cách chuyên nghiệp, thi đấu hết mình, trung thực và đá đẹp để người xem không quay lưng”.

Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2016 Ngày 20.2 16 giờ: Thanh Hóa - Hà Nội T&T 17 giờ: SHB. Đà Nẵng - Đồng Tháp 17 giờ: B.Bình Dương - XSKT.Cần Thơ Ngày 21.2 16 giờ: Than Quảng Ninh - Khánh Hòa 16 giờ: SLNA - Hải Phòng 16 giờ 30: Long An - QNK.Quảng Nam 17 giờ: Hà Nội - HAGL

Đăng Khoa