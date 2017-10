Nhiều sự cố, lắm thẻ phạt

Trọng tài bị phản ứng

Trọng tài (TT) Nguyễn Văn Quyết điều hành trận Navibank Sài Gòn (NSG) và SHB Đà Nẵng (ĐN) trên sân Thống Nhất đã bị BHL, cầu thủ và kể cả khán giả chủ nhà phản ứng dữ dội. Tình huống đáng nói nhất là phút 89, khi Tài Em thoát đi bị Hải Lâm tác động từ phía sau làm ngã té, nhưng TT Quyết ngó lơ khiến gần chục người trong khu kỹ thuật NSG ào ra phản ứng, nhưng chưa đến mức quyết liệt. Tuy nhiên ngay sau đó từ pha phản công của ĐN, Ngọc Thanh cũng bị Nirut kéo áo trong vòng cấm, TT chỉ vào chấm 11m. Dù pha thổi này chính xác, nhưng do bị ức chế trước đó, lúc này cả đội NSG đã nhào vào sân bao vây TT. Hung hăng nhất chính là trợ lý HLV thủ môn Arthure, rồi một vài cầu thủ như Anh Tuấn, Cao Thiện đã lao vào đôi co với TT. Ngay HLV Mai Đức Chung dù cố can ngăn học trò nhưng cũng không giữ được bình tĩnh khi đến trước mặt TT nói thẳng: “TT thổi gì mà ép quá, tức chịu không được”. Không khí trên sân hỗn loạn, nhiều vật dụng, chai nước từ khán đài A ném xuống buộc lực lượng an ninh phải vãn hồi trật tự. Quả 11m này Minh Phương sút không thành công, nếu không sân Thống Nhất có khả năng sẽ bùng phát bạo lực sau trận. Trước đó 6 bàn thắng chia đều cho hai đội trong trận hòa 3-3 đều hợp lệ. Minh Phương và Gaston Merlo (2 bàn) ghi cho ĐN, còn Ntampi, Duy Khanh (2 bàn) ghi cho NSG.



BHL và cầu thủ Navibank Sài Gòn phản ứng trọng tài Văn Quyết - Ảnh: Bạch Dương

Còn trên sân Gò Đậu, trung vệ Trần Chí Công của Becamex Bình Dương (BD) sau khi bị 2 thẻ vàng rời sân ở phút 79 đã không kìm được sự nóng nảy. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Chí Công đã lao vào ăn thua đủ với TT Ngô Quốc Hưng buộc giám sát và TT thứ tư Võ Minh Trí phải đứng ra can ngăn, tránh xung đột xảy ra. Cũng cần nhắc lại, lẽ ra Chí Công xứng đáng bị thẻ đỏ từ sau pha va chạm với Felix dẫn đến chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Cao su Đồng Tháp (ĐT). Pha đó Chí Công gài Felix và pha quay chậm của Thể thao TV cho thấy rất rõ, anh đã thúc khuỷu tay ngược lại vào người Felix trước khi trung vệ Viết Mẫn đè luôn lên người cầu thủ này. Nhưng TT Quốc Hưng chỉ phạt thẻ vàng Chí Công là đã có châm chước. Ngoài 2 thẻ đỏ dành cho Felix và Chí Công, trước đó Văn Ngân của ĐT sau pha vào bóng thô bạo cản cú thoát đi của Joseph cũng bị thẻ đỏ. Thế mà, BD dù chơi 11 người so với 9 cầu thủ của ĐT hơn nửa hiệp 2 (trước khi Chí Công bị thẻ đỏ) lại bế tắc do thủ môn Tấn Trường và hàng thủ ĐT chơi quá hay, chấp nhận hòa 0-0.

Những tỷ số kinh hoàng

Hà Nội ACB đã đè bẹp Vicem Hải Phòng đến 5-0 do Qartey, Lucas (11m), Xuân Thành, Thành Lương và Marcial ghi trong thế trận mà hàng thủ HP chơi như mơ ngủ, còn thế công thì yếu kém vô cùng, đã vậy còn lãnh thẻ đỏ của Hữu Tường. Trận này Thành Lương chói sáng để tạo rất nhiều cơ hội cho đồng đội. Trong khi đó, Vissai Ninh Bình cũng đã có trận thắng đậm đầu tiên trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai 3-0 do Motta (11m), Việt Thắng và Gustavo ghi. Bất ngờ hơn cả chính là chủ nhà Đồng Tâm Long An chơi rệu rã, không có người cầm trịch đã thua đậm Thanh Hóa 0-3 (Văn Hiền và Sunday ghi 2 bàn).

Trận đấu còn lại trên sân Nha Trang cũng xảy ra bạo lực ở những phút cuối. Tiền đạo Timothy của Hòa Phát đã có một hành động là chắp tay xá TT Nguyễn Văn Đông và trợ lý Trung Nam khi bị thổi phạt. Sau đó, anh lãnh thẻ đỏ trực tiếp do đánh nguội cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (KH). Phía chủ nhà, tuyển thủ Tấn Tài có một hành vi trả đũa cũng nhận thẻ đỏ. Trận này hòa 1-1. Agostinho ghi bàn trước cho KH và Timothy gỡ hòa cho đội bóng thủ đô đều bằng quả đánh đầu.

Lượt này SLNA và Hà Nội T&T do đã thi đấu sớm nên chiều qua nghỉ đấu. Do ĐN và ĐT đều hòa nên đội bóng xứ Nghệ nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch sớm ở lượt đi.



Nguyễn Anh Tuấn (Navibank Sài Gòn) lạy trọng tài Văn Quyết vì quả phạt 11m - Ảnh: Bạch Dương

Timothy bị phạt thẻ đỏ trên sân Nha Trang - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Văn Ngân (trái) đá thô bạo bị thẻ đỏ - Ảnh: khả Hòa

L.P - Q.H - L.Trí - N.Đức -

P.Thảo - T.K