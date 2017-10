Nhiều tài năng mới

170 bàn thắng qua 60 trận đấu (trung bình 2,83 bàn/trận) của vòng bảng giải U.21 Báo Thanh Niên vừa kết thúc đã mang lại nhiều tín hiệu lạc quan cho vòng chung kết (VCK) sắp diễn ra vào tuần sau tại Ninh Thuận.

Trước hết, đây là lần đầu tiên U.21 tập trung gần như đầy đủ các anh hào là các trung tâm đào tạo trẻ nổi tiếng như Nghệ An, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Nam Định, Đồng Tâm Long An, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Ông Dương Nghiệp Khôi - Phó tổng thư ký VFF, nhận xét: “Dù diễn ra sau V-League, nhưng chất lượng các trận đấu vòng bảng U.21 rất hay. Các giám sát, trọng tài báo cáo về BTC cho biết 24 đội tranh tài thật sự quyết liệt từ đầu đến cuối. Chính sự quan tâm đầu tư tốt của các CLB và nhiều cầu thủ đều quyết tâm thể hiện mình đã giúp sân chơi U.21 ngày càng hấp dẫn. VCK sắp tới hứa hẹn sẽ rất hào hứng khi trình độ các đội rất đồng đều. Quan trọng là họ vượt qua vòng bảng một cách xứng đáng và để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn. Ngoài ra, sự chu đáo của đơn vị tổ chức là Báo Thanh Niên và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, sự nỗ lực của địa phương đăng cai khi đã có dàn đèn và một số điều kiện đáp ứng khác cùng với việc bố trí lực lượng giám sát, trọng tài tốt cho VCK U.21 của LĐBĐ VN, tôi tin VCK giải U.21 sắp tới sẽ rất hào hứng và thú vị”.



Trần Nhạc Di Cô (9) mũi nhọn nhiều hứa hẹn của ĐTLA - Ảnh: Khả Hòa

Ở nhiều đội đã xuất hiện không ít tài năng mới mà tất cả sẽ được thử thách ở VCK. SHB Đà Nẵng có Ma Văn Tuấn, Ngô Vũ Thắng đều chơi khá nổi bật. Sông Lam Nghệ An có Hồ Khắc Ngọc, Trần Phi Sơn, Lê Thế Cường rất đồng đều. Đồng Tâm Long An có đội trưởng Trần Hoài Nam, mũi nhọn Trần Nhạc Di Cô, tiền vệ Phan Tấn Tài chơi nổi bật. Cao su Đồng Tháp có Nguyễn Tuấn Vũ và chân sút chơi rất hay ở vòng bảng Diệp Hoài Xuân, Khatoco Khánh Hòa có tiền đạo Nguyễn Cửu Huy Hoàng, tiền vệ Nguyễn Trung Hiếu xông xáo. Than Quảng Ninh có hậu vệ Kiều Minh Đức, tiền vệ Đào Nhật Minh, Lê Tuấn Tú đều chơi rất ấn tượng. Bên cạnh đó, VCK U.21 cũng hội tụ các cầu thủ từng có mặt trong đội U.23 VN dự SEA Games, U.22 VN dự Merdeka Cup và AFC Cup như Trần Bửu Ngọc, Dương Thanh Hào, Huỳnh Thiện Nhân (Đồng Tháp), Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Đình Bảo (SLNA), Hà Minh Tuấn, Lê Thái Quang, Võ Thái San, Dương Văn An (Đà Nẵng), Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Trần Bảo Anh (Đồng Tâm Long An)… nên sẽ là cuộc tranh tài quyết liệt.

LĐBĐ VN vừa quyết định 10 trọng tài làm nhiệm vụ tại VCK U.21 gồm: Trọng tài chính: Đinh Hải Dương, Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội), Ngô Mạnh Cường (Thái Nguyên), Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương), Trần Đình Thịnh (Đồng Nai), Trợ lý trọng tài: Trương Đức Chiến (Hà Nội), Nguyễn Phong Vũ (Hà Tĩnh), Lê Thành Phương (Quảng Nam), Phạm Hà Minh (Quân khu 7), Hà Xuân Vĩnh (Trà Vinh). 4 giám sát làm nhiệm vụ gồm: Giám sát trận đấu: Đặng Quang Dương (TP.HCM), Nguyễn Quốc Dũng (Hà Nội), Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh (Lâm Đồng), Trần Khánh Hưng (An Giang).

Q.T