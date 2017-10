Nhiều tân binh của SLNA lên U.23 VN

Trần Phi Sơn, Lê Mạnh Hùng và Trần Đình Hoàng là 3 gương mặt mới được HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập lên tuyển U.23. Cả 3 đều đang khoác áo SLNA.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U.23 VN, HLV Hoàng Văn Phúc đã đệ trình danh sách 28 tuyển thủ lên VFF và TC TDTT để xem xét, có quyết định triệu tập vào đầu tuần tới. Ông Phúc nói: “Về cơ bản, tôi vẫn giữ lại những cái tên quen thuộc đã cùng tôi chinh chiến ở BTV Cup. Nhưng tôi không thể bỏ qua màn trình diễn ấn tượng của các gương mặt mới đang khoác áo đội 1 Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ Trần Phi Sơn, cầu thủ đã chơi xuất sắc tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2012 lẽ ra tôi đã triệu tập từ năm rồi, lần này vẫn chứng tỏ được tài nghệ. Riêng hai hậu vệ Lê Mạnh Hùng và Trần Đình Hoàng càng lúc càng chơi tốt, đã khẳng định chỗ đứng, thể hiện một phong độ tuyệt vời từ đầu mùa giải cùng SLNA nên không có lý do gì tôi không gọi. Ngoài ra, chân sút Nguyễn Đình Bảo của SLNA, tiền vệ Nguyễn Hải Huy của Than Quảng Ninh đều là nhân tố nổi bật của tuyển U.19 trước đây tôi cũng sẽ dành cho họ thử thách”.



Phi Sơn chơi nổi bật tại giải U.21 Báo Thanh Niên được triệu tập - Ảnh: Khả Hòa

Danh sách 28 cầu thủ dự kiến gồm 3 thủ môn: Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Trần Nguyên Mạnh (SLNA) và Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh). Hàng thủ có Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh); Dương Thanh Hào (Đồng Tháp); Lê Thái Quang (trẻ SHB Đà Nẵng); Nguyễn Thế Hưng (Đồng Nai); Lê Quang Hùng (Ninh Bình); Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Hữu Phúc (Hà Nội); Lê Mạnh Hùng, Trần Đình Hoàng (SLNA). Tuyến giữa sẽ gồm Lê Văn Thắng (Thanh Hóa); Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội); Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn (SLNA); Lê Duy Thanh, Lê Hoàng Thiên (HAGL); Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Hải Huy (Than Quảng Ninh); Trần Mạnh Dũng, Hoàng Danh Ngọc (Ninh Bình); Đỗ Văn Thuận (Hà Nội T&T); Ngô Quang Huy (Bình Định). Trên hàng tấn công, sẽ có cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bảo (SLNA), Ngân Văn Đại (Hà Nội T&T).

Ông Phúc nói: “Chúng tôi sẽ có gần một tuần chuẩn bị cho trận đấu giao hữu gặp CLB Nhật Bản Kashima Antlers vào ngày 4.6 và sau đó gặp U.23 Myanmar vào ngày 11.6. Tôi sẽ thử nghiệm tất cả, nếu cầu thủ nào chơi tốt sẽ được giữ lại, ai chơi không đạt sẽ bị loại để những người khác thay thế”.

Lan Phương

>> Sao không chọn Phi Sơn ?

>> Phi Sơn còn nhiều cơ hội lên tuyển

>> Phi Sơn được BHL Sydney FC đề nghị sang Úc thi đấu

>> Đình Bảo - Phi Sơn: Bộ đôi hoàn hảo của U.21 Báo Thanh Niên VN