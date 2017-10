Nhiều trận gay cấn đến giờ chót

Hôm qua, bảng A vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên đã kết thúc và không có bất ngờ nào khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) thắng Than Quảng Ninh (TQN) 1-0 do Hồ Khắc Ngọc (15) ghi. Với kết quả này, SLNA được 13 điểm đứng đầu bảng lọt vào vòng chung kết (VCK), còn TQN cũng được 12 điểm nghiễm nhiên giành chiếc vé đầu tiên dành cho 2 đội xếp thứ nhì có thành tích cao nhất lọt vào VCK vì chắc chắn hơn điểm so với các đội đang xếp thứ nhì ở 3 bảng còn lại.

Kết quả 2 trận khác: Thừa Thiên-Huế thắng Hà Nội T&T 1-0 và Trẻ Hà Nội thắng Vicem Hải Phòng 4-1.

Tại bảng C, TDC Bình Dương (BD) thắng Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (LĐ) 3-2 trong một trận gay go. Thanh Châu (19) của BD đá phản giúp LĐ vượt lên dẫn trước phút thứ 8, sau đó Thanh Hải (22) ghi liền 2 bàn và Đình Trình (15) ghi 1 bàn cho BD. Ngọc Hùng (12) gỡ bàn 2-3 cho LĐ. Trận này có thẻ đỏ cho Thanh Định (2-LĐ). Đội Đồng Nai thắng Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) 3-1 do Thế Hưng (12) lập cú đúp đều bằng đá phạt đền, bàn còn lại do Trương Tấn Hưởng (8) ghi. Bàn gỡ của BR-VT do Trung Tín (13) thực hiện phút 90+1. Trận còn lại Khánh Hòa hòa Sài Gòn Xuân Thành 1-1. Như vậy KH và TDC Bình Dương cùng 8 điểm dẫn đầu, nhưng KH hơn hiệu số. Do vậy ở lượt chót ngày 16.9, BTC sẽ bố trí đá 3 trận trên 3 sân để xác định đội lọt vào VCK.



ĐTLA vui với chiến thắng để dẫn đầu nhưng vẫn chưa chắc lọt vào VCK - Ảnh: Khả Hòa

Bảng D cũng sẽ gay go đến giờ chót khi Đồng Tâm Long An (ĐTLA) thắng Vĩnh Long 1-0 do Trần Nhạc Di Cô ghi, còn Kiên Long Bank Kiên Giang (KG) thắng Hùng Vương An Giang (AG) 2-1. Hai bàn thắng của KG do Văn Thời và Danh Phện ghi. Bàn gỡ của AG do công của Trung Hiếu. Hiện ĐTLA dẫn đầu với 10 điểm, kế đến là KG với 9 điểm và Cao su Đồng Tháp (ĐT) 8 điểm. Trận cuối vào ngày 16.9 trên sân Long An sẽ là trận chung kết bảng giữa ĐTLA và KG, đội nào thắng sẽ giành quyền vào VCK. Nếu 2 đội hòa, ĐT (hoàn toàn có thể thắng Vĩnh Long) sẽ giành ngôi đầu. Ngoài ra, nếu trận ĐTLA - KG có thắng bại thì ĐT cũng có cửa vào VCK nếu thắng Vĩnh Long. Khi đó họ sẽ giành suất cho 2 đội thứ nhì cao điểm nhất.

