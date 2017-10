Nhiều trọng tài mới

Cả 10 TT lần này đều là những người lần đầu tiên làm nhiệm vụ tại VCK giải U.21, nhưng đa số đã cầm còi và làm trợ lý rất tốt ở giải hạng nhất năm nay. TT chính gồm 5 ông: Hoàng Ngọc Hà (Hà Nội), Hoàng Phạm Công Khanh (TP.HCM), Trần Văn Lập (Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Tuấn (Quảng Ngãi), Nguyễn Đình Tiến Dũng (Bình Dương). Trong số này, TT Công Khanh từng thổi tốt trận An Giang - Kiên Giang (2-3) ở vòng 25 giải hạng nhất với 3 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng, TT Trần Văn Lập cũng từng rút đến 2 thẻ đỏ, 5 thẻ vàng trong trận Nam Định - An Giang (3-2). TT Nguyễn Đình Tiến Dũng cũng rất kiên quyết với 1 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng trong trận An Giang - Cần Thơ 3-0. Riêng TT Nguyễn Hữu Tuấn đã cầm còi rất nhiều trận hạng nhất như Huế - Kiên Giang (1-2), Bình Định - TP.HCM (2-1), Đồng Nai - Kiên Giang (1-2).

5 trợ lý TT gồm: ông Lê Ngọc Ân (TP.HCM), Nguyễn Tri Nhượng (Lâm Đồng), Trần Văn Hải (Quảng Ninh), Trần Duy Hiếu (Khánh Hòa), Nguyễn Phi Hùng (Bến Tre) cũng đều làm rất nhiều trận ở giải hạng nhất. Trong số này, các trợ lý Văn Hải và Duy Hiếu từng có mặt trong 2 trận bán kết và chung kết giải hạng nhì.

Q.T