Nhiều trọng tài trẻ trong mùa giải mới

Còi vàng, còi bạc đều nghỉ

Mùa giải năm nay, các trọng tài có uy tín, tạo được sự tin tưởng của dư luận và các đội bóng đều vắng mặt với những lý do khác nhau. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của còi vàng Dương Văn Hiền do chấn thương đầu gối trước SEA Games 25 vẫn chưa hồi phục. Nếu vết mổ đầu gối của ông Hiền hồi phục tốt, thì người lập hattrick với 3 lần liên tiếp đoạt còi vàng VN sẽ có mặt từ giai đoạn 2 mùa giải 2010. Ngoài sự vắng mặt của ông Hiền, lực lượng trọng tài VN còn phải chia tay với còi bạc Trần Khánh Hưng (nghỉ do hết tuổi) và trọng tài Đặng Thanh Hạ cũng nộp đơn xin nghỉ vì lý do cá nhân.

Các trọng tài Dương Văn Hiền, Đặng Thanh Hạ, Trần Khánh Hưng là ba trong bộ tứ (Hiền, Hưng, Hạ, Trí - Võ Minh Trí) được xem là những trọng tài tốt của bóng đá VN ở những mùa giải vừa qua. Bộ tứ này thường được tin tưởng để giao cầm còi ở các trận cầu đinh trong từng vòng đấu của V-League. Dù 4 vị vua áo đen này thỉnh thoảng vẫn còn những sai sót ở trận này, trận nọ, nhưng năng lực, phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm của họ vẫn có phần vượt trội hơn các đồng nghiệp khác. Vì thế, sự vắng mặt của các ông vua áo đen Hiền - Hưng - Hạ sẽ để lại khoảng trống không nhỏ cho đội ngũ trọng tài ở mùa giải 2010.



Trọng tài Nguyễn Văn Đông sẽ cầm còi ở V-League 2010

Tin tưởng vào lớp trẻ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Bùi Như Đức - thành viên Hội đồng Trọng tài quốc gia nói: “Tuổi thọ của trọng tài cũng ngắn như tuổi thọ của các VĐV bóng đá, nên chúng ta phải chấp nhận sự vắng mặt của những trọng tài đã tạo được tên tuổi của mình. Tuy nhiên, có như vậy mới tạo điều kiện cho các trọng tài trẻ được đôn lên để thể hiện mình”.

Theo ông Bùi Như Đức, các trọng tài trẻ VN được đào tạo rất tốt trong thời gian qua, nên Hội đồng Trọng tài quốc gia tin tưởng những người trẻ này sẽ làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Ông Đức dẫn chứng rằng các trọng tài trẻ Nguyễn Hiền Triết (TP.HCM) và Đinh Văn Dũng (Đà Nẵng) được thổi giải hạng nhất 2010, là những trọng tài từng kinh qua 3 lớp huấn luyện của AFC. Tháng 3.2010, hai trọng tài này sẽ tiếp tục được đi Nhật để học khóa đào tạo thứ tư, vì thế có thể tin tưởng vào năng lực của họ. 3 trọng tài được đưa lên thổi ở V-League là Kiều Việt Hùng (Hà Nội), Nguyễn Văn Đông (TP.HCM), Ngô Quốc Hưng (Hải Phòng) cũng là những trọng tài được sàng lọc gắt gao qua giải hạng nhất 2009 nên đã chín chắn rất nhiều. Sự khẳng định của ông Bùi Như Đức là một lời trấn an với các CLB luôn nơm nớp lo sợ chuyện trọng tài.

Thế nhưng, Hội đồng trọng tài VN cũng cần cẩn trọng và tiếp tục làm tốt công tác đào tạo hơn nữa, để các trọng tài trẻ VN tránh bớt những sai sót vô tiền khoáng hậu...

Quang Huy