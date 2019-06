Nhờ thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam có thể thăng hạng FIFA tháng 6

Hiện trong tháng 5 tuyển VN đang có 1.227 điểm xếp hạng 98 thế giới và thứ 16 châu Á. Tuy nhiên, nhờ trận thắng Thái Lan ở King's Cup 2019, tuyển VN được cộng thêm 5 điểm lên 1.232 điểm, và có thể sẽ thăng hạng so với hiện nay.

Trước mắt, với điểm số này, tuyển VN coi như bỏ xa Ấn Độ (đang xếp hạng 101 thế giới), cũng dự King's Cup 2019 và trận ra quân cũng thua tuyển Curacao 1-3.

Do đó, nếu Ấn Độ thắng trận tranh hạng 3 với Thái Lan cũng ngày 8.6 tới thì cũng chỉ có được khoảng 1.225 điểm so với 1.219 điểm hiện nay, nên có lẽ đành an phận vị trí ngoài tốp 100.

Chụp màn hình Bảng tính điểm của trang Footy Rankings cho thành tích các đội dự King's Cup 2019

Tuyển Thái Lan hiện có 1.174 điểm, nay nếu thắng trận tranh hạng 3 cũng chỉ có cao nhất là 1.180 điểm. Trong khi đó, tuyển VN còn sẽ có cơ hội vượt xa điểm so với tuyển Palestine xếp ngay sau (hạng 99, với 1.224 điểm), ở thời điểm này không thi đấu giao hữu.

Ngoài ra, tuyển VN cũng sẽ có cơ hội vượt qua tuyển Jordan đang xếp hạng 97 ngay trên với 1.229 điểm và sẽ có trận giao hữu với Indonesia ngày 11.6 tới.

‏Do đó, việc thắng thua với Curacao trong trận chung kết gần như khó khiến tuyển VN mất suất nằm trong nhóm tốp 16 đội hàng đầu châu Á.

Nhờ đó, khi LĐBĐ châu Á phân chia nhóm hạt giống để chia bảng tại vòng loại World Cup 2022 ngày 17.7 tới đây tại Doha, Qatar, tuyển VN chắc suất nằm nhóm hạt giống số 2 và có thể nằm bảng đấu dễ thở để có thể hy vọng làm điều bất ngờ tiếp theo. Và chí ít, cũng có nhiều cơ hội tiếp tục giành suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 được tổ chức ở Trung Quốc.