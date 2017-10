Nhóm cuối vùng lên

Ngoại trừ Đồng Tâm Long An, cả 5 đội đứng liền trên đó đều tìm được chiến thắng để vùng lên ngoạn mục ở vòng 15 chiều qua.

Rủ nhau cùng thắng

Sau khi Hòa Phát HN mở đầu bằng trận thắng 2-0 trước ĐKVĐ Hà Nội T&T, đến lượt Hà Nội ACB có thêm chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở lượt về trước “ngựa ô” Thanh Hóa (TH). Quả bóng bạc Thành Lương dù chiều cao khiêm tốn đã đánh đầu ghi bàn mở tỷ số, sau đó người vào thay anh là Đức Sang nâng tỷ số lên 2-0 trước khi TH có bàn an ủi ở cuối trận do Sunday ghi. Tiếp đến, một đội gần chót bảng khác là Vissai Ninh Bình cũng quật ngã Becamex Bình Dương (BD) 2-1. Chỉ trong 7 phút giữa hiệp đầu (phút 30 và 37), Việt Thắng và Gustavo đã ghi liền 2 bàn trong thế trận lấn lướt khiến bàn gỡ của Philani chẳng còn tác dụng gì. Trên sân Pleiku, đội đang xếp thứ 10 là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng ghi bàn duy nhất (phút thứ 3) vào lưới SHB Đà Nẵng nhờ cú sút xa của Thái Dương để tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.



Long Giang (bìa trái) ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Navibank Sài Gòn - Ảnh: Bạch Dương

Nhưng bất ngờ hơn cả chính là chiến thắng của đội áp chót Vicem Hải Phòng trước chủ nhà Khatoco Khánh Hòa (KH). Chỉ trong 10 phút cuối, sai lầm của hàng thủ KH đã giúp cho đội khách ghi liền 2 bàn, một từ pha đá phản của Trần Duy Quang và bàn thắng ấn định 2-0 do Đồng Đức Thắng ghi.

Cao Lãnh hết bất bại

Từ nhiều mùa giải qua, rất nhiều đội chơi trên sân Cao Lãnh đều ra về trắng tay, một phần do chủ nhà luôn chơi rất hay, phần khác do cái nắng nóng như thiêu đốt khiến thể lực các đối thủ của Cao su Đồng Tháp (ĐT) luôn sớm bị bào mòn. Nhưng chiều qua, trời đã không chiều ĐT khi cơn mưa lớn trước trận làm mặt sân sũng nước hạn chế lối đá kỹ thuật của họ. Điều này đã giúp Navibank Sài Gòn (NSG) tự tin chơi một trận rất hay. Lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung mạnh dạn đưa 2 cựu cầu thủ người ĐT là Được Em và Duy Khanh vào sân từ đầu để đối đầu với đội bóng cũ. Chính Được Em đã mở tỷ số ở phút 32 từ quả đá phạt chân trái sở trường. Do thiếu cặp tiền đạo sát thủ Samson - Felix ở trên nên ĐT đã không thể cụ thể hóa được các cơ hội, trái lại giờ chót họ dính đòn hồi mã thương sau cú ghi bàn của Long Giang. Bức xúc vì tình huống trước đó cho rằng trọng tài Nguyễn Văn Kiên bỏ lỗi, HLV Phạm Công Lộc đã chạy vào sân cùng với vài trụ cột ĐT phản ứng trọng tài, kéo theo một số khán giả quá khích gây áp lực, chửi bới, ném vật lạ khiến tổ trọng tài phải nhờ đến cảnh sát cơ động hộ tống để rời sân.

Trận còn lại, SLNA tiếp tục cho thấy phong độ của nhà vô địch tương lai khi thắng ĐTLA 1-0 (do Bryan ghi).

Xếp hạng sau 15 lượt: 1/ SLNA: 35 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 28 điểm, 3/ CS Đồng Tháp: 24 điểm, 4/ Thanh Hóa: 22 điểm, 5/ Hà Nội T&T: 21 điểm, 6/ Navibank Sài Gòn: 20 điểm, 7/ HAGL: 19 điểm, 8/ Vissai Ninh Bình: 18 điểm, 9/ Hòa Phát: 18 điểm, 10/ Khatoco Khánh Hòa: 18 điểm, 11/ Becamex Bình Dương: 18 điểm, 12/ Hà Nội ACB: 16 điểm, 13/ Hải Phòng: 16 điểm, 14/ ĐTLA: 11 điểm.

L.P - L.Trí - N.Đức - P.Quang - P.Thảo - T.K