Những bài học quý giá cho bóng đá VN

HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T): Học cách đá phạt của Nhật Bản và Hàn Quốc

Điều đặc biệt ấn tượng với tôi ở World Cup lần này là nhiều đội bóng triển khai phối hợp tấn công trong phạm vi hẹp rất tốt, như Brazil, Đức, Argentina, Tây Ban Nha. Lối đá này sẽ khiến cho hàng thủ đối phương bị rối và thế nào cũng phạm phải sai lầm. Chính HLV Calisto đang cố gắng huấn luyện cho đội tuyển VN phối hợp tấn công bóng ngắn, trong phạm vi hẹp để làm rối đối thủ và chớp cơ hội ghi bàn. Cách đá tấn công này rất phù hợp với các tiền đạo nhanh nhẹn của bóng đá VN.

Bên cạnh đó, qua thành công của Hàn Quốc và Nhật Bản, có thể thấy rằng bóng đá hiện đại bây giờ không nhất thiết đòi hỏi cầu thủ phải cần đến thể hình cao to mà chỉ cần thể lực tốt là có thể chơi được với mọi đối thủ. Ngoài ra, phải học hỏi từ 2 đội này cách rèn thêm các cú đá phạt để có thể tận dụng tốt những tình huống cố định.

HLV Nguyễn Văn Vinh (HAGL): Không nên từ bỏ sở trường

Cái hay của Tây Ban Nha so với nhiều đội khác rất đáng để cho bóng đá VN học hỏi là họ không hề từ bỏ lối đá sở trường. HLV Del Bosque có một sự kiên định và đấu pháp đúng đắn khi ông vẫn cho Tây Ban Nha đá theo cách truyền thống Tiqui-taqua quen thuộc, tấn công với số đông, phối hợp đoạn ngắn giỏi, các tiền vệ liên tục thể hiện sự khéo léo và linh hoạt trong cách chơi... Trong điều kiện World Cup lần này có khá nhiều đội ra sân chấp nhận đá rắn để làm chùn chân đối phương và toan tính kiểu thực dụng thì Tây Ban Nha dù cũng đặt sự an toàn lên hàng đầu nhưng vẫn giữ được nét đẹp trong lối chơi của mình. Cách chơi của họ với nhiều cầu thủ không to cao nhưng vẫn phát huy mạnh mẽ phẩm chất kỹ thuật và khả năng tư duy sáng tạo cao rất đáng để cầu thủ VN học hỏi.

Từ thành công của Tây Ban Nha và phần nào của Đức khi xây dựng lối đá chặt chẽ, vẫn ít nhiều thể hiện được bản sắc của mình cho thấy bất cứ nền bóng đá nào muốn thành công, bên cạnh yếu tố con người thì quan trọng là phải bảo đảm đúng sở trường trong lối chơi. Có vậy thì đội bóng mới đi đúng trên đôi chân của chính mình.

Tuyển thủ Đoàn Việt Cường (HAGL): Đặt lợi ích tập thể lên trên

Xem World Cup, cầu thủ chúng tôi học hỏi rất nhiều điều. Ví dụ điều đơn giản như cách phản ứng với trọng tài. Ở World Cup, có những quyết định của trọng tài không chính xác, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, nhưng tôi thấy các cầu thủ phản ứng rất chừng mực. Điều này chứng tỏ họ luôn tôn trọng mọi quyết định của trọng tài trên sân bóng. Đó cũng là nét văn hóa sân cỏ mà các cầu thủ VN cần phải rèn cho mình để tránh gây thiệt hại cho đội nhà một cách không cần thiết.

Qua cách đá của nhiều ngôi sao lớn, tôi nhận thấy họ luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Chẳng hạn như Villa hay Robben, mỗi khi mất bóng, họ luôn lùi sâu về sân nhà tham gia phòng ngự để làm tròn trách nhiệm của một cầu thủ trên sân. Ngoài ra, xem các ngôi sao tranh tài với những pha xử lý bóng siêu đẳng, khiến chúng tôi luôn muốn phấn đấu tập luyện để ngày một hoàn thiện hơn.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung: Phải có chiến lược đào tạo từ bây giờ Gần như là người VN hiếm hoi chứng kiến tận mắt 5 kỳ World Cup liên tiếp từ 1998 đến 2010, Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Nguyễn Lân Trung (ảnh) đã chia sẻ với Thanh Niên những bài học quý báu mà bóng đá VN rút ra từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.



Hãy học tập Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên



Tại World Cup lần này, bóng đá châu Á có bước tiến đáng kể mà Hàn Quốc, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên đều là tấm gương sáng cho chúng ta nhìn vào. Là người châu Á, chúng ta không thể không tự đặt câu hỏi: tại sao bóng đá VN vẫn phát triển quá chậm so với họ và tất nhiên chưa thể sánh được với những đội tuyển của các châu lục khác?



Trước tiên là do VN chưa có được một chính sách dinh dưỡng đúng mực và hợp lý. Điều này lý giải vì sao cầu thủ VN vẫn yếu về sức mạnh lẫn sức bền. Hãy nhìn Nhật Bản, họ chơi 120 phút mà vẫn dẻo dai, uyển chuyển. Nếu không có nền tảng thể lực thì người Nhật hay Hàn Quốc không thể nào phát huy được sự khéo léo. Thế nên chúng ta cần phải thay đổi nhận thức về chế độ dinh dưỡng. Cũng cần phải có tầm văn hóa mới nâng cao được thể lực, bởi không thể để xảy ra chuyện trèo rào để ra ngoài ăn bát mì thay vì ăn thức ăn đủ chất trong trung tâm Nhổn, hay coi uống sữa như một cực hình.



Hãy sử dụng cầu thủ nhập tịch



Cứ nhìn vào đội tuyển Đức sẽ thấy: chính chính sách trọng dụng các tài năng không mang dòng máu Đức đã đem lại cho họ những thành công nhất định. Tiền vệ Mesut Ozil gốc Thổ Nhĩ Kỳ hay Podolski, Klose - hai tiền đạo người Ba Lan. Nhưng khi đoạt vị trí thứ 3, họ đều là những người Đức, mang danh dự và niềm tự hào của dân tộc Đức. Với VN, HLV Calisto vẫn mong mỏi có cầu thủ nhập tịch, ví dụ như Kesley trên hàng tiền đạo, hay tiền vệ Rogerio Nguyễn. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ chế và chính sách hợp lý hơn trong việc trọng dụng cầu thủ nhập tịch để phát triển bóng đá nước nhà.

Oezil chơi nổi bật trong màu áo tuyển Đức - Ảnh: AFP



Làm sao để có thần đồng như Mueller?



Đào tạo trẻ là vấn đề lâu dài, phải có hợp đồng chặt chẽ giữa VFF với các địa phương, CLB thì mới cho ra những tài năng lớn. Hiện tại, chúng ta mới chỉ “ăn xổi” chứ chưa có những đội tuyển các lứa tuổi được tập trung dài hạn ở nước ngoài. Cũng không cần thiết phải chọn nơi quá đắt để đi tập huấn mà nên chọn địa điểm phù hợp với điều kiện kinh tế VN. Phải quyết định làm ngay từ bây giờ thì trong vòng 5-7 năm nữa, chúng ta mới hy vọng có những thần đồng như Thomas Mueller.



Có thể thấy khâu đào tạo HLV bóng đá của VN chưa hiệu quả. Chúng ta chưa có chiến lược về việc chuyển đổi một cầu thủ giỏi thành một HLV giỏi, chưa tạo được điều kiện tối đa cho đội ngũ HLV sẵn có để họ trở thành những người thầy giỏi hơn. Lan Phương

(ghi)

Quang Tuyến - Quang Huy (ghi)