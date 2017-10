Những câu chuyện bên lề ít người biết về ông Miura

Một gã "phủi" bình dị! Chuyên gia Đặng Gia Mẫn kể lại lần gần nhất giáp mặt Miura: "Để xả stress, Miura đã nhận lời ngay khi đội nghiệp dư Bóngđá TV mời giao lưu vào tối thứ hai tại sân cỏ nhân tạo của VFF.

HLV Miura (áo xanh nhạt) bình dị giữa đời thường - Ảnh do nhân vật cung cấp Chuyên gia Nhật Bản chơi tiền vệ tổ chức, có trợ lý Phương Nam làm "công nhân" bên cạnh, trợ lý ngôn ngữ... Phạm Trường Minh, dáng đẹp hơn Phước Tứ đá trung phong. Đội bóng "ban huấn luyện đội tuyển" chơi nhàn nhã và rất có nghề (đương nhiên rồi). Họ dẫn 3-1 rồi chơi chùng xuống để chủ nhà gỡ 3-3. Mọi người rất thú vị xem cái kèo trái của "ngài quý mão" (HLV Miua sinh năm 1963). Vờn bóng, chuyển hướng mềm mại, chọc khe thông minh... Hiệp hai là sân chơi của những cầu thủ dự bị của hai bên, chất lượng trận đấu có phần giảm nhưng Miura vẫn miệt mài say mê chơi hết trận. "Hiệp ba" của bóng đá phủi mới hấp dẫn, nếu bạn từ văn phòng ra quán bia hơi thì bia hơi chỉ là bia hơi thôi, nhưng bạn vừa "làm" một trận bóng đá "phủi" thì bia hơi nó... kỳ diệu lắm, khó tả lắm. Đội chủ nhà đã chu đáo chọn phòng VIP nhưng vẫn quá đỗi bình dân so với các quý ông ở đội tuyển quen ở khách sạn 5 Sao. Mọi người khá ngỡ ngàng khi HLV Miura trong trang phục giản dị bước vào. Sếp của Bóngđá TV thì thầm rất nhanh: “Bàn này cất "mộc tồn" đi, ông ấy Nhật Bản, không phải Hàn Quốc". Ừ thì cất mộc tồn đi (thịt chó ý mà)! Cuộc gặp gỡ sau trận bóng đá rổn rảng tiếng cười. Thầy Miura vui vẻ chụp ảnh, cụng ly với tất cả mọi người...".