Những cầu thủ mơ là Công Phượng, Văn Toàn

Những cầu thủ nhí gặp hoàn cảnh không may trong cuộc sống phải nương nhờ làng trẻ em SOS hoặc ở các trường Giáo dưỡng đã có cơ hội thể hiện mình để tỏa sáng tại Giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 tại thành phố biển Nha Trang thơ mộng do Báo Công an TP.HCM và Báo Thể thao Việt Nam tổ chức.