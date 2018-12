Những nhà vô địch AFF Cup 2018: Đức Huy 'đi sau về trước'

Trượt cả 2 chân vẫn ghi bàn !

Trung vệ Duy Mạnh đã “chọc ghẹo” như vậy về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Đức Huy trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Sân Bukit Jalil như chảo lửa với gần 90.000 CĐV Malaysia ngồi lấn hết các lối đi nín lặng, khi Huy dù trượt chân mất trụ vẫn tung ra cú nã đại bác làm tung lưới thủ môn Farizal Marlias. Trận đấu đó Malaysia may mắn gỡ hòa được 2-2 từ các tình huống cố định. Nhưng bàn thắng của Đức Huy và đàn anh Huy Hùng đã làm lung lay niềm tin của đối thủ. Nó tạo ra tiền đề để thầy Park triển khai thế trận chung kết lượt về cực kỳ hiệu quả, khép lại bằng chiến thắng 1-0 ở Mỹ Đình. Một bàn thắng quá ý nghĩa khi đó là pha “mở tài khoản” trong màu áo đội tuyển quốc gia của chàng tiền vệ tinh nghịch khởi đầu AFF Cup 2018 từ băng ghế dự bị.

Trong sự nghiệp vốn dày thi đấu quốc tế, Đức Huy hễ ghi bàn thì đều tuyệt đẹp. Như siêu phẩm vào lưới một nạn nhân Malaysia khác là CLB Felda United ở đầu mùa 2017, lọt vào top những bàn thắng đẹp nhất AFC Cup 2017. Không quá ngẫu nhiên bởi dù thành danh ở đội tuyển quốc gia trong vai trò tiền vệ phòng ngự nhưng Đức Huy lại từng nổi lên ở các giải trẻ như một tay chạy cánh tốc độ, kỹ thuật và táo bạo, được xem như “người không phổi” của bóng đá VN. HLV Toshiya Miura là người phát hiện và “cải biến” anh trong vai trò hậu vệ, rồi sau là tiền vệ trung tâm tại SEA Games 2015. Điểm lại, trừ trung vệ và thủ môn, còn lại mọi vị trí trên sân Đức Huy đều có thể chơi và chơi ra nét. Sự đa năng hiếm có đó, với ý thức tập thể rất cao của Đức Huy là điều cực kỳ giá trị ở CLB Hà Nội hoặc đội tuyển. Trong các giải đấu dài ngày và khắc nghiệt như AFF Cup, ASIAD 2018 thì những gương mặt đặt đâu cũng đá được giúp HLV Park Hang-seo luôn chủ động trong các tính toán chiến thuật. Sắp tới, ở Asian Cup 2019 cũng thế, khi ngoài vị trí tiền vệ trung tâm bổ trợ cho bộ ba Xuân Trường, Huy Hùng và Hùng Dũng, thầy Park cũng đã tính đến Đức Huy sẽ là phương án thế chỗ Trọng Hoàng nơi biên phải khi cần.

Cậu bé nhặt bóng và giấc mơ vô địch 10 năm Sau chức vô địch AFF Cup 2018, trong lúc đám bạn ăn mừng thì Đức Huy chạy ra khu vực biển quảng cáo sau khung thành. Đó là vị trí 10 năm trước anh trong vai trò cậu bé nhặt bóng chứng kiến Công Vinh đánh đầu mang chức vô địch đầu tiên về cho VN. Sau 10 năm, cậu bé nhặt bóng đó đã trở thành “người không phổi” đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của đội tuyển. Thành tích: HCV U.21 Báo Thanh Niên 2015, vô địch hạng nhất 2015, vô địch V-League 2016, 2018, HCB U.19 Đông Nam Á 2013, HCĐ SEA Games 2015. Không cần nuôi râu cầu may

Trong số nhiều câu chuyện của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á, các CĐV vẫn rất thích thú gọi Đức Huy là “hoàng tử Ả Rập” với bộ râu rậm rạp cực kỳ bắt mắt. Ở giải đấu lịch sử đó tại Trung Quốc, anh cùng nhiều đồng đội không dám cắt tóc hay cạo râu để lấy may trong hành trình vào đến chung kết. Tuy nhiên, tại ASIAD và AFF Cup 2018, người ta thấy Đức Huy mày râu nhẵn nhụi. “Ban đầu tôi cũng tính để râu vì đang “son” mà. Nhưng HLV Park không cho. Thầy nói chúng ta đạt được kết quả tốt là vì năng lực, tinh thần đoàn kết cùng nhau chứ không phải vì để râu. Tất cả hãy cùng nhau nỗ lực hơn nữa trong và ngoài sân thay vì ỷ lại vào may mắn. Như tất cả thấy, kết quả vẫn tốt và vào lúc này chẳng ai nghĩ đến chuyện nuôi râu cầu may nữa”, Đức Huy chia sẻ. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy dụng ý sâu sắc của HLV Park trong việc làm công tác tư tưởng, giúp thế hệ trẻ chỉ một năm trước đã vụt lớn và càng chơi càng thấy rõ tâm lý không biết sợ, không đổ lỗi, luôn tin tưởng vào nhau.

Là người luôn có những dòng trạng thái “bá đạo” rất duyên làm rung động biết bao fan nữ, Đức Huy càng được yêu quý với câu chuyện tình đặc biệt lãng mạn như bước ra từ trong truyện. Tại SEA Games 2015, hình ảnh Đức Huy mạnh mẽ động viên các đồng đội sau thất bại tại bán kết đã làm rung động trái tim cô sinh viên Tường Vy đang du học tại Singapore. Tò mò kết bạn qua Facebook, tò mò nói chuyện và họ yêu nhau lúc nào không biết. Huy chơi bóng ở Hà Nội. Tường Vy nhà ở Sài Gòn. Họ đã phải rất nỗ lực để có thể bên nhau, nuôi dưỡng chuyện tình ấm áp, trong những không gian riêng của mình. “Ngổ ngáo” trên mạng xã hội, nhưng giống cách luôn sẵn sàng đảm đương mọi giao phó của các HLV, Đức Huy là người sống rất trách nhiệm, đặc biệt trong cuộc sống riêng. Tình yêu của cả 2 bạn trẻ đã kéo dài được 3 năm, nhẹ nhàng và dịu ngọt. Chính hạnh phúc bình yên đó là chỗ dựa lớn cho chàng trai luôn rất hay đóng vai “đàn anh” với đám bạn, để anh luôn sẵn sàng là một phương án khẩn cấp với độ sẵn sàng luôn cao nhất.

Quốc Việt