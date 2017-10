Những trận đấu đáng ngờ

Cục diện của V-League 2010 đã ngã ngũ sau những trận đấu kém quyết tâm mà lại nhiều “ý đồ” của các đội bóng. Hiện tượng nhường điểm đã phần nào bị nhận diện trên một số sân bóng. Người hâm mộ cũng không muốn đến sân xem “kịch” nên lượng khán giả đến sân chiều qua đã giảm khá nhiều.

Trên sân Vinh, hai đội bóng SLNA và HN.T&T nhập cuộc với khí thế hừng hực như một trận đấu mang tính sống còn. Thế nhưng nhiều khán giả trên sân Vinh cho rằng đây chỉ là một khúc dạo đầu sinh động cho một màn “kịch” sau đó. Bởi các cầu thủ SLNA dù tổ chức tấn công liên tiếp nhưng lại cẩu thả một cách khó tin trong những pha dứt điểm. Đội chủ nhà thi đấu năng nổ bao nhiêu trong hiệp 1 thì sau đó lại “xìu” đi bấy nhiêu trong hiệp 2. Dù HN.T&T không thể ghi bàn để lấy trọn 3 điểm nhưng không thể không nghi ngờ về một trận đấu “tình cảm” trên sân Vinh. Chính những người hâm mộ “ruột” của đội bóng xứ Nghệ đã khẳng định điều đó.

Trên sân Pleiku, nhiều người đã mường tượng ra một kết cục CS.Đồng Tháp sẽ nhường điểm cho đội chủ nhà. Và kịch bản đó cuối cùng cũng diễn ra. CS.Đồng Tháp đã có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Nhiều người trên sân cho rằng lối chơi của HA.GL trong trận này hòa là may. Bởi hàng thủ của đội khách đã chơi vững vàng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng đến phút 78, các hậu vệ CS Đồng Tháp lại “lỏng” một cách kỳ lạ trong tình huống mang tính quyết định nhất: Văn Trương của HA.GL thực hiện cú sút phạt bên cánh trái, và một hàng phòng ngự nhiều kinh nghiệm như CS.Đồng Tháp bỗng nhiên mắc lỗi toàn bộ. Từ thủ môn Tấn Trường đến cặp trung vệ đều mắc sai lầm, để Evaldo dễ dàng nhận bóng và thoải mái ghi bàn. Không ít khán giả trên sân Pleiku chiều qua đã không vui một cách trọn vẹn dù đội nhà đã thắng.

Trên sân Long An, hầu như chỉ có ngoại binh của SHB Đà Nẵng là chịu chạy, còn nội binh, đặc biệt là hàng thủ đội bóng sông Hàn thi đấu rời rạc như chẳng còn một chút động lực nào. HLV Lê Huỳnh Đức phát biểu rằng cầu thủ Đà Nẵng đã quá mệt mỏi nên mới nhận trận thua như thế. Nhưng người tinh ý chẳng khó để nhận ra rằng, SHB.Đà Nẵng sẽ chẳng mất gì nếu nhường cho ĐT.LA 3 điểm trong trận này.

Kết quả các trận đấu này đều có lợi cho các đội đang tránh suất play-off và rớt hạng (HA.GL, ĐT.LA) cũng như đem lại lợi thế cho HN.T&T trong cuộc đua đến chức vô địch.

N.Sài Gòn vẫn còn cơ hội ở lại V-League

Đó là mong muốn của lãnh đạo N.Sài Gòn sau khi đội bóng cầm hòa B.Bình Dương với tỷ số 0-0 chiều qua. Điều này khiến không ít người cảm thấy “lạ tai” bởi cục diện nhóm cuối V-League hiện nay coi như đã an bài, khi giải chỉ còn 4 vòng đấu mà khoảng cách giữa N.Sài Gòn và đội đang ở vị trí đi play-off là LS.Thanh Hóa vẫn là 9 điểm.

“Không phải chúng tôi hy vọng sẽ đuổi kịp LS.Thanh Hóa về điểm số. Bởi gần như đó là điều không thể vào lúc này. Điều chúng tôi hy vọng nhất là V-League năm nay sẽ chỉ có 1,5 suất xuống hạng chứ không phải 2,5 như thường lệ. M.Nam Định, LS.Thanh Hóa và CS.Đồng Tháp đều chưa có chuẩn chuyên nghiệp và nếu đến ngày 31.8 này không kịp hoàn thành, thì trong số đó ngoài M.Nam Định đã xuống hạng, CS.Đồng Tháp và LS.Thanh Hóa rất có thể mất quyền ở lại V-League. Ở giải hạng Nhất hiện nay cũng chỉ có 8 đội đã đạt chuẩn “chuyên nghiệp”. Do đó rất nhiều khả năng V-League 2010 chỉ có 1,5 suất xuống hạng. Vì vậy N.Sài Gòn sẽ được dự trận play-off và tiếp tục hy vọng trụ hạng”, một lãnh đạo N.Sài Gòn cho biết chiều qua.

Một kết quả hòa khiến N.Sài Gòn vui mừng, nhưng với B.Bình Dương thì đây là sự thất vọng lớn khi bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với HN.T&T. “Chúng tôi đã thiếu may mắn khi không ghi được bàn thắng nào. Cơ hội ghi bàn đã được tạo ra nhiều, các cầu thủ đã thi đấu bình tĩnh hơn so với trận gặp HN.T&T nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Vả lại, thủ môn Santos đã có trận đấu xuất sắc khi cản phá được nhiều pha dứt điểm của B.Bình Dương. Đây là một trận đấu quá thiếu may mắn cho B.Bình Dương khi ở phút cuối cùng cú đánh đầu của Anh Đức vẫn không chịu vào lưới mà lại chọn đúng cột dọc. Nhưng biết làm sao được. Bóng đá là thế!”, HLV Dương Ngọc Hùng phát biểu sau trận đấu.

Anh Tuấn