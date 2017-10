Niềm vui vô bờ của các cậu bé lầm lỡ trong ngày 1 tháng 6

Trong trận chung kết với Hà Nội, đội bóng gồm các cầu bé lỡ phạm tội đang bị quản thúc, giáo dục tại Trường Giáo dưỡng 4 đã chơi một trận hay để đoạt chức vô địch khi thắng đối thủ 3-2. Dù thua Hà Nội 3-4 ở vòng bảng, nhưng gặp lại ở trận chung kết các cầu thủ Giáo dưỡng 4 đã chơi rất hay khi liên tục dẫn điểm để thắng với một bàn cách biệt. Các bàn thắng của Giáo dưỡng 4 do Công Lâm (2 bàn) và Văn Tuấn ghi. Hai bàn thắng của Hà Nội được ghi do công Văn Khánh và Văn Tuyên.



Điều đáng nói, người ghi bàn quyết định giúp Giáo dưỡng 4 đoạt chức vô địch là Huỳnh Văn Tuấn – cầu thủ đã có đơn xin ở lại trường dù đã hết thời hạn vì quá mê đá bóng. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, các cầu thủ Giáo dưỡng 4 đã ôm chầm lấy nhau trong niềm vui vô bờ bến.

Chính thể thao đã giúp họ hướng thiện, thể thao đã giúp họ có được niềm vui mà từ tấm bé đến giờ họ chưa một lần được tận hưởng. Nghẹn ngào trong niềm vui chiến thắng, Văn Tuấn nói: “Chắc chắn con sẽ tìm một việc làm lương thiện để tự nuôi sống mình, chứ không dại dột đi vào con đường sai lầm như trước đây. Chính sự tạo điều kiện của các thầy ở trường và bóng đá đã giúp chúng con có thêm động lực để làm lại cuộc đời”.

Đại tá Trần Trọng Dũng – Tổng biên tập báo Công an TP.HCM Trưởng Ban tổ chức giải nói: “Nhìn các em đá bóng với tinh thần mê say chúng tôi vui quá. Giải đấu này dành cho những em có hoàn cảnh không may có cơ hội thể hiện mình, vì thế chúng tôi nỗ lực để ngày một tổ chức giải tốt hơn”.

Ở trận tranh hạng 3, Phú Thọ thắng Cà Mau 2-0 bằng thi sút luân lưu (2 hiệp chính hòa 2-2). Cầu thủ Lê Phan Tuấn Hồng Việt (Giáo dưỡng 4) đoạt giải vua phá lưới với 13 bàn; thủ môn Đỗ Tiến Dũng (Phú Thọ) đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất; cầu thủ Trần Công Danh (Giáo dưỡng 4) đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất. HLV Vương Văn Dũng (Giáo dưỡng 4) được trao giải HLV tiêu biểu.

Thành Thắng