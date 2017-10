Ninh Thuận “chạy nước rút”

Chỉ còn 6 ngày nữa, vòng chung kết giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên sẽ khởi tranh tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Một cuộc “chạy nước rút” để hoàn tất những khâu cuối cùng đã được tỉnh Ninh Thuận đôn đốc rất khẩn trương. Dàn đèn “sáng nhất trong các sân bóng cả nước” - như lời một cán bộ ngành thể thao của tỉnh này “tự nhận” - đã được chạy thử gần một tuần qua trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân. Giá trị của dàn đèn lên đến 19 tỉ đồng. Hai sân phụ cũng đã được nâng cấp giúp các đội tập luyện.

Huấn luyện viên Nguyễn Quang Sơn của đội U.21 Ninh Thuận tỏ ra hài lòng: “Trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ như Ninh Thuận mà làm được mặt sân và dàn đèn như thế này là một nỗ lực rất lớn”. Hội cổ động viên của tỉnh cũng đã chuẩn bị cờ xí, băng rôn cùng kèn, trống để cổ vũ hết mình cho đội nhà.

Dễ có đến 20 năm nay, Ninh Thuận mới có được không khí bóng đá như thế. Là một địa phương không có tên trên bản đồ bóng đá của đất nước nhưng tấm lòng nhiệt tình và niềm yêu thích trái bóng tròn của người dân thì có thừa.

Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ, Giám đốc Công an Ninh Thuận, cho rằng đây là dịp để cả nước hiểu thêm về một địa danh có tên Ninh Thuận chứ lâu nay nhiều người lầm tưởng Mũi Né (Phan Thiết) thuộc tỉnh này! “Để giải diễn ra an toàn và người dân được mãn nhãn, công tác an ninh trật tự phải được đảm bảo một cách tốt nhất. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng bảo vệ từ tỉnh đến các xã, phường - nơi diễn ra các trận đấu, làm sao đảm bảo an ninh tốt nhất”, ông Kỳ nói.

Truyền hình trực tiếp Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Ninh Thuận (NTV) cho biết ngoại trừ 2 trận đấu cùng giờ lượt cuối sẽ phát chậm và một số hiệp đấu của trận thứ 2 trong ngày “dính” vào chương trình thời sự sẽ phát lại ngay sau đó thì toàn bộ các trận còn lại sẽ được trực tiếp đầy đủ trên NTV. Cụ thể, 13 trận đấu U.21 sẽ lên sóng trực tiếp với phần bình luận của 2 bình luận viên Tuấn Anh, Hoàng Châu của Đài truyền hình TP.HCM (HTV). Ngoài ra, lần đầu tiên VCK U.21 sẽ có bình luận trực tiếp trước, giữa và sau trận đấu với sự tham gia của các chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Mui, Vũ Tiến Thành và một số nhà báo. NTV cho biết sẽ bắn sóng sạch lên vệ tinh và tất cả các đài truyền hình khác có nhu cầu có thể tiếp sóng trực tiếp. Trước mắt HTVC thể thao, VTC3, BTV5 và K+ đã cho biết sẽ tham gia tiếp sóng nhiều trận đấu. (Q.T)

Thái Lan tham dự giải U.21 quốc tế Hôm qua, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) Worawi Makudi xác nhận sẽ cử đội U.21 Thái Lan sang tham dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên lần thứ 6 năm 2012 tại Pleiku (Gia Lai) từ ngày 13 - 21.10.

Năm ngoái, U.21 VN gặp Thái Lan trong một trận cầu rất gay cấn - Ảnh: Khả Hòa Trao đổi với Vụ trưởng TCTDTT Trần Quốc Tuấn, ông Makudi nói: “Năm 2012, bóng đá Thái Lan bắt đầu có những định hướng xa hơn, tập trung làm lại từ tuyến trẻ sau khi đánh mất vị thế trong các giải đấu khu vực thời gian qua. Ngoài ra, cũng do Thai League đang diễn ra sôi động nên việc tập trung các đội tuyển trong thời điểm này để tham gia các giải đấu mời quốc tế không dễ dàng. Thậm chí cả giải U.19 Đông Nam Á vừa qua, Thái Lan cũng phải bỏ. Tuy nhiên sau khi cân nhắc với lời mời từ BTC giải đấu quốc tế có tiếng vang tốt như giải U.21 Báo Thanh Niên, chúng tôi quyết định sẽ tham gia”. Như vậy đây là lần thứ 6 liên tục trong 6 lần tổ chức, Thái Lan đều có mặt tại giải U.21. Thành tích tốt nhất của Thái Lan là vào chung kết giải U.21 lần đầu năm 2007 tại Khánh Hòa (thua U.21 VN) và năm 2010 trên sân Thống Nhất (thua U.19 VN). Năm rồi, Thái Lan thua U.21 VN ở bán kết bằng thi đá 11 m nhưng thắng lại trong trận giao hữu sau đó tại Ninh Thuận. Như vậy nếu không có gì thay đổi, giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên năm 2012 có 6 đội tham dự gồm U.21 Báo Thanh Niên Việt Nam, Thái Lan, Singapore (bảng A) và U.21 Iraq, Indonesia, Malaysia (bảng B). Q.T

Trần Đăng - Thiện Nhân

