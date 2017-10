Ninh Thuận đã có dàn đèn cho giải U.21

Hôm qua 12.9, dàn đèn đạt tiêu chuẩn quốc tế trị giá gần 19 tỉ đồng đã được tỉnh Ninh Thuận hoàn tất trước thời hạn cho việc tổ chức vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2012.

Cũng trong hôm qua, BTC địa phương giải U.21 Báo Thanh Niên đã có cuộc họp rà soát lần cuối các công tác chuẩn bị cho VCK U.21. Ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, kiêm Trưởng ban tổ chức địa phương, nhấn mạnh: “Lần đầu tiên tỉnh Ninh Thuận đăng cai giải bóng đá trẻ cấp quốc gia, quy mô lớn, nên công tác tổ chức phải thật chu đáo để xứng với tầm vóc của giải”.

Theo ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Thuận, toàn bộ sân bãi (1 sân đá chính và 2 sân phụ) đã được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh. BTC đã lên lịch tập cho các đội... Đài PT-TH Ninh Thuận đã có kế hoạch truyền hình trực tiếp các trận đấu.

Ông Bùi Văn Lộc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh cho biết, đội U.21 Ninh Thuận gồm 25 VĐV dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Quang Sơn đặt mục tiêu phấn đấu vào bán kết.

Hôm qua, đã diễn ra trận đấu duy nhất ở bảng D: Cao su Đồng Tháp (ĐT) thắng Cần Thơ 3-0. Kết quả này đưa ĐT được 8 điểm lên đầu bảng. Hôm nay, ĐTLA sẽ gặp Vĩnh Long và Hùng Vương An Giang gặp Kiên Long Bank Kiên Giang. Tại bảng C Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Đồng Nai, TDC.Bình Dương gặp Xổ số kiến thiết Lâm Đồng và Sài Gòn Xuân Thành gặp Khatoco Khánh Hòa. Ở bảng A, Thừa Thiên-Huế gặp Hà Nội T&T, Vicem Hải Phòng gặp Trẻ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An gặp Than Quảng Ninh.

Thiện Nhân - T.Tài