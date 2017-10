Ninh Thuận làm lại từ U.21

Bóng đá Ninh Thuận trong nhiều năm qua như một vùng trắng trên bản đồ đất nước. Chính vì vậy từ lãnh đạo tỉnh đến người hâm mộ đều xem Vòng chung kết giải U.21 Báo Thanh Niên như một “cứu cánh” để quyết tâm làm mới thể thao tỉnh nhà.

Không phải ngẫu nhiên mà Vòng chung kết giải U.21 năm nay lại được dư luận ở Ninh Thuận đặc biệt quan tâm. Trong những ngày tiền trạm khảo sát công tác chuẩn bị của địa phương, đi đến đâu chúng tôi cũng đều được người hâm mộ ở đây tỏ ra hết sức quan tâm và mong muốn tận mắt chứng kiến cuộc thi tài của các đội bóng trẻ. Anh Vũ Hải (ngụ xã Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn) háo hức: “Chúng tôi “đói” bóng đá lâu rồi, nhìn các tỉnh thành khác liên tục có các giải đấu mà chạnh buồn vì quanh năm suốt tháng ở đây hầu như chẳng có một hoạt động thể thao nào có ý nghĩa.

Một phần vì tỉnh không có lực lượng tốt, tài năng thì phân tán khắp nơi, phần khác cơ sở vật chất cũng chưa đáp ứng được các giải lớn nên quanh quẩn chỉ là các sân chơi nhỏ trong khu vực, chưa có sức thu hút và chất lượng cũng chưa thật cao. Năm rồi chúng tôi thật sự hào hứng, phấn khởi khi trận U.21 VN - Thái Lan diễn ra tại đây. Mới đây, trận U.21 giữa Ninh Thuận và Campuchia hôm 1.4 nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh lẽ ra sẽ rất đông người xem nếu không bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 bất ngờ ập vào phải hủy trận đấu. Hôm đó tôi cũng đến sân và cũng có nhiều người đã mua vé nhưng BTC trả tiền lại vì không thể tổ chức được”.



Phối cảnh làm mới các sân ở Ninh Thuận sẽ khởi công trong tháng 4 - Ảnh: V.Lân

Sự say mê của người dân Ninh Thuận khiến lãnh đạo tỉnh tỏ rõ quyết tâm phải tổ chức cho bằng được Vòng chung kết U.21 thật tốt, gây tiếng vang để tạo đà cho bóng đá vươn lên, từ đó kéo theo các môn khác phát triển. Một bảng dự toán hơn 40 tỉ đồng đã được duyệt để đầu tư cho sân bãi, nhiều công trình phụ khác sẽ đồng loạt khởi công trong tháng 4 này. Sân Ninh Thuận sức chứa hơn 7.000 người sẽ được nâng cấp các phòng chức năng, cải tạo mặt sân, làm mới dàn đèn, khang trang mặt tiền, sửa chữa hệ thống khán đài và khu vực kỹ thuật, gia cố hàng rào, cổng chính và các cổng phụ để bảo đảm an ninh và an toàn xung quanh sân. Ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Ban đầu, tỉnh rất muốn nâng sức chứa của sân vận động lên 10.000 chỗ ngồi và đầu tư làm mới toàn bộ trang thiết bị, nhất là hệ thống chỗ ngồi ở khán đài B, nhưng do năm nay Ninh Thuận chưa đăng cai giải U.21 quốc tế nên tạm thời làm trước những công việc cần thiết cho Vòng chung kết U.21 quốc gia. Nhưng nhất định chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong tương lai gần”.

Ngoài sân chính, cả 2 sân phụ là Nhơn Sơn và Vân Hải (cách sân chính khoảng 5 km) cũng đều làm mới toàn bộ, trồng cỏ mặt sân, làm lại tường rào, chỉnh trang để các đội tập luyện và tổ chức đá các trận cùng giờ. Kinh phí làm mới mỗi sân khoảng 2,4 tỉ đồng.

Chuẩn bị lực lượng

Quan trọng nhất vẫn là việc chuẩn bị cho đội U.21 Ninh Thuận. Từ hơn 20 năm qua, bóng đá Ninh Thuận chỉ lẹt đẹt ở hạng ba, chưa bao giờ góp mặt ở sân chơi lớn. Chỉ có hai lần đội U.13 và U.15 Ninh Thuận vào đến bán kết các giải U rồi sau đó do không đầu tư nên các đội này cũng “chết yểu”. Lần này, UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT-DL khẩn trương làm mới đội U.21 trên nền tảng tiếp nhận đội hạng nhì Thanh Niên Sài Gòn (vào bán kết giải hạng nhì năm rồi) và kêu gọi các tài năng xa xứ về cống hiến. Bước đầu, U.21 Ninh Thuận đã có được 11 vị trí trong 25 cầu thủ chuẩn bị đá giải hạng nhì hiện nay. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thanh Giang cho biết phải đến cuối tháng 8, sau

V-League và giải hạng nhất, đội mới bổ sung đầy đủ lứa U.21 của Ninh Thuận đang chơi cho các đội khác như thủ môn Văn Khải của trẻ SHB Đà Nẵng, Duy Thanh, Minh Hoàng, Thanh Liêm, Út Cường của HAGL, Minh Hoàng của TDC Bình Dương, đồng thời chọn thêm các cầu thủ tốt khác.

Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bùi Văn Lộc cho biết chỉ cần đội U.21 Ninh Thuận chơi tốt, có tinh thần cống hiến cao và phấn đấu vào bán kết Vòng chung kết U.21 cũng đã là niềm vui cho người hâm mộ tại địa phương này, từ đó sẽ làm “bàn đạp” để bóng đá Ninh Thuận đi lên.

Quang Tuyến