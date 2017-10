Ninh Thuận trước ngày khai mạc

Bên lề

Khách mời dự lễ khai mạc. Dự kiến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ đến dự khán và động viên các đội bóng thi đấu. Về phía trung ương, dự kiến có ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN, ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký LĐBĐVN... tham dự.

Nguyên tắc bốc thăm VCK U.21. Chủ nhà Ninh Thuận và ĐKVĐ Nam Định tách ra 2 bảng A, B. Sau đó tách các đội cùng khu vực địa lý ra 2 bảng gồm Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và Khatoco Khánh Hòa, Đồng Tâm Long An và Cao su Đồng Tháp. Sau đó bốc thăm mã số để xác định các trận đấu theo lịch.