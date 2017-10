Ninh Thuận xin đăng cai giải U.21quốc tế 2013

Hôm qua, tại TP.HCM đã diễn ra cuộc làm việc giữa BTC giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận. Ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Sau thành công đầy ấn tượng của việc đăng cai tổ chức vòng chung kết giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên lần thứ 16 năm 2012, tỉnh Ninh Thuận mong muốn được tiếp tục tổ chức các giải đấu bóng đá lớn nên chúng tôi đã có kế hoạch xin đăng cai giải U.21 quốc tế. Hy vọng Báo Thanh Niên và Tập đoàn truyền thông Thanh Niên chấp thuận và hỗ trợ hết mình cho tỉnh Ninh Thuận”.

Ông Võ Đại cũng cam kết nếu được chấp thuận, Ninh Thuận sẽ tiếp tục nâng cấp sân bãi khang trang, làm khán đài B, C, D, cải tạo các phòng chức năng, lắp đặt thêm ghế ngồi cho khán đài A, tăng cường an ninh và bảo đảm an toàn cho giải đấu tốt hơn...



Nhà báo Nguyễn Công Khế nhận quà lưu niệm do Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Võ Đại tặng BTC giải - Ảnh: Đoan Thanh

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21 hoan nghênh sự nhiệt tình và quyết tâm trong việc tổ chức giải U.21 quốc tế của tỉnh Ninh Thuận. Theo thỏa thuận tổ chức giải U.21 quốc tế BTC đã ký 3 năm với phía Hoàng Anh Gia Lai nên về nguyên tắc vẫn còn 1 năm tổ chức tại Pleiku. Tuy nhiên, BTC giải sẽ làm việc với phía HAGL để ưu tiên cho Ninh Thuận đăng cai năm 2013 và Gia Lai sẽ tiếp tục tổ chức giải U.21 quốc tế vào năm 2014. Trưởng BTC Nguyễn Công Khế cũng thông báo theo tinh thần đã làm việc với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì giải U.21 quốc tế năm nay sẽ mở rộng cho các đối tượng tham dự SEA Games, có thể sẽ phát triển lên 8 đội, trong đó dự kiến có U.23 VN tham gia. Do vậy, BTC giải cũng đề nghị Ninh Thuận sớm bắt tay vào chuẩn bị giải U.21 từ bây giờ để đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo và đúng tiến độ.

T.K

