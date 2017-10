Nội bộ có vấn đề?

Lý giải về việc bố trí đội hình “toàn Thể Công”, chỉ có duy nhất cầu thủ “made in xứ Thanh” Hoàng Đình Tùng được nằm trong đội hình xuất phát, HLV Vũ Trường Giang cho biết: “Tôi bố trí các cầu thủ ra sân dựa trên trình độ của họ và ý đồ chiến thuật của mình. Thực tế trình độ của các cầu thủ Thể Công cũ và những cầu thủ của đội Thanh Hóa bổ sung vào có sự chênh lệch nhất định...”.

Nhưng có một thực tế là từ khi chuyển về xứ Thanh đến nay, các cầu thủ Thể Công cũ luôn tỏ ra không thân thiện gì với những cầu thủ TH gốc. Và tất nhiên các cầu thủ Thanh Hóa gốc cũng chẳng mặn mà gì với những đồng đội mới... Điều này cho thấy nội bộ đội bóng TH chưa thể có được một sự hòa hợp cần thiết để cùng “chiến đấu trong một trận tuyến”. Đó mới chính là nguyên nhân khiến HLV Vũ Trường Giang phải đau đầu khi bố trí đội hình. Ông không dám mạo hiểm “chọc giận” các học trò thuộc hàng khó bảo của Thể Công cũ...

HLV Vũ Trường Giang buồn rầu: “Trận thua này là do hàng thủ của TH mắc quá nhiều lỗi cá nhân, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng trách nhiệm chính là của tôi. Tôi đã không đưa ra sự điều chỉnh kịp thời dẫn đến bị thua 3 bàn chóng vánh ở cuối hiệp 1. Lẽ ra sau 2 bàn thắng của Đình Tùng, tôi phải điều chỉnh các cầu thủ chơi chậm lại, nhưng đến khi phát hiện ra các mối nguy cơ đe dọa khung thành của Mạnh Dũng thì đã quá muộn”. Khi được hỏi ở trận đấu này Phước Tứ đã thể hiện một thái độ thi đấu hết sức vật vờ (trong 6 bàn thua của TH có 4 bàn do lỗi trực tiếp từ Phước Tứ), nhưng tại sao ông không có bất cứ sự điều chỉnh nào, hzoặc thay cầu thủ này ra sân? HLV Vũ Trường Giang thẳng thắn thừa nhận “Nguyên nhân thua nằm chính tại vị trí này. Nhưng tôi không muốn đổ lỗi cho họ. Trách nhiệm chính vẫn là do sự chỉ đạo của tôi thiếu kiên quyết... Tóm lại tôi đang rất buồn và lo lắng...”. Ông Giang cũng phủ nhận trước tin đồn các cầu thủ TH chống đối mình, cũng như khả năng họ cố tình “phá” đội để hại thầy.

Sáng qua 1.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quốc Hưng, Phó chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành TH nói: “Sở dĩ TH chơi tưng bừng ở những phút đầu vì BD đã chủ động chơi thăm dò và chưa thi triển hết lối đá của mình. Khi họ đã phát hiện ra sơ hở của đối phương và tổ chức tấn công ào ạt, đã làm cho các cầu thủ của chúng tôi trở tay không kịp. Và việc BD nhanh chóng ghi được 3 bàn trong hiệp 1, đã khiến cho tinh thần của đội TH bị choáng và vỡ trận”.

“Chưa thể kết luận TH buông hay tiêu cực nhưng rõ ràng, CLB này đã có thái độ thi đấu không tích cực, không hết mình. Trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo đội bóng. TH đã bỏ ra nhiều tiền để mua Thể Công mà lại chưa quản lý nổi được đôi chân lẫn tư tưởng cầu thủ. TH cần phải xem xét lại cách quản lý bởi chỉ có chính TH mới quyết định được sẽ trụ hạng hay rớt hạng. Còn về phía VFF, rất có thể, BTC giải sẽ có thông báo số 2 để chấn chỉnh những vấn đề bất ổn của vòng 1, trong đó có nêu sự thiếu tích cực của CLB thuộc diện nghi vấn” - (Nguyễn Hải Hường, Trưởng ban Kỷ luật VFF) L.P

Ngọc Minh