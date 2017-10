Nỗi lo dứt điểm

Dù đã có 2 bàn thắng ở trận đầu ra quân nhưng U.23 VN vẫn cho thấy những hạn chế ở khâu dứt điểm khi thiếu người làm bóng lẫn kết thúc.



Văn Quyết cần phải chứng tỏ tốt hơn khi gặp Đồng Nai - Ảnh: Khả Hòa

Chơi tạm được ở trận mở đầu BTV Cup nhưng U.23 VN vẫn lộ điểm yếu cố hữu đó là khả năng dứt điểm. Việc HLV Hoàng Văn Phúc bố trí chiến thuật chỉ có một mũi nhọn là Hà Minh Tuấn không có gì sai nhưng các vệ tinh hỗ trợ cho Tuấn thì lại chưa có tiếng nói chung với anh, khiến chân sút này luôn trong tình trạng đói bóng hoặc khi có bóng thì đều vào thế rất khó xử lý do các ngòi nổ không kiến tạo tốt cho anh.

Ông Trần Bình Sự - HLV trưởng Đồng Nai nói: “Quan sát U.23 VN thi đấu rất dễ nhận ra họ thiếu một ngòi nổ thật sự. Các tiền vệ U.23 cầm bóng tốt nhưng khả năng tổ chức tấn công lại chưa đa dạng và chưa có sự kết hợp ăn ý với tiền đạo. Bên cạnh đó, U.23 luôn lúng túng ở hàng trên do các chân sút không an tâm khi thiếu tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa. Điều này khiến U.23 VN gặp nhiều khó khăn khi triển khai các đợt phản công nhanh”.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh có mặt trên sân Bình Dương xem U.23 đánh giá: “Vai trò tổ chức của Văn Quyết là kém thuyết phục vì lối đá lắt nhắt, nặng phần trình diễn. Hai tiền vệ cánh Phi Sơn và Hoàng Thiên rất nỗ lực nhưng không có khả năng dứt điểm từ xa tốt nên không tạo được đột biến. Xem U.23 VN thi đấu có cảm giác còn rất mong manh vì các mắt xích liên kết không chặt chẽ, nên sức mạnh tấn công thiếu ổn định, không sắc nét, không có những pha phối hợp và dứt điểm đủ kéo lùi hàng thủ đối phương”.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng nhìn nhận ông chỉ tạm hài lòng sau trận hòa 2-2 với Semen Padang. Khả năng dứt điểm của hàng tấn công vẫn là điều ông lo lắng nhất, nhưng không thể điều chỉnh trong ngày một ngày hai. Việc củng cố phòng ngự cũng được xem là ưu tiên hàng đầu. Quan trọng là xây dựng lại trục giữa. Ông Phúc cho rằng: “Trước trận đánh lớn là SEA Games, không tránh khỏi tâm lý giữ chân tránh chấn thương của cầu thủ U.23 VN nên mong người hâm mộ hãy bình tĩnh và thông cảm với toàn đội. Dù vậy chúng tôi cũng sẽ có một vài điều chỉnh để tiếp tục thử nghiệm tốt hơn khi gặp Đồng Nai chiều nay”.

Ngã ngũ sớm ở bảng A Với cùng chiến thắng ở trận thứ 2 tại BTV Cup vào chiều qua, cả Becamex Bình Dương (BD) và Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) đã sớm vào bán kết khiến cho cục diện bảng A sớm an bài. Dù bị Gabriel ghi bàn dẫn trước nhưng chủ nhà BD đã thắng đậm Đồng Tâm Long An 4-1 do Trọng Hoàng và Lương Minh Trung (cùng lập cú đúp). Thua trận, ĐTLA còn thiệt người khi Da Silva lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 72. Ở trận đấu còn lại, SVHQ thắng REAC Sportiskola SE (Hungari) 5-0. (Q.H)

