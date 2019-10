Nỗi lo khan hiếm bàn thắng của Đội tuyển bóng đá Việt Nam

*Những con số đáng báo động

Thống kê cho thấy trong 6 trận đấu gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam không trận nào ghi được quá 1 bàn. Tổng cộng chúng ta chỉ ghi được vẻn vẹn có đúng 4 bàn do công của Công Phượng (vào lưới Jordan tại Asian Cup 2019), Anh Đức (vào lưới Thái Lan tại King’s Cup 2019), Đức Huy (vào lưới Curacao tại King’s Cup 2019) và Quang Hải (vào lưới Malaysia tại vòng loại World Cup 2022). Trong khi 2 trận còn lại gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2019 và gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, hàng công của đội tuyển Việt Nam đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Bùi Tiến Dũng: 'Việt Nam có thể chiến thắng mọi đối thủ"

Như vậy hiệu suất ghi bàn của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây là chưa đến 0,7 bàn/trận - một hiệu suất đáng báo động đối với hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Văn Toàn rất nỗ lực nhưng còn kém duyên Độc Lập

*Vì đâu nên nỗi?

Không thể phủ nhận rằng 5/6 đối thủ gần đây (ngoại trừ Malaysia) đều là những đội bóng có trình độ tương đương hoặc nhỉnh hơn so với đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Vì thế quả là không dễ để có thể làm tung lưới các đối thủ này. Tuy nhiên điều đó cũng không thể che dấu được một thực tế là hàng công của ĐT Việt Nam đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải có thể khiến ông Park lo lắng

Ở trận đấu mới nhất gặp Malaysia, sau khi Quang Hải mở tỷ số ở phút 40, đoàn quân áo đỏ đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp 2. Tuy nhiên đáng tiếc là sau khi nhận đường trả ngược của Trọng Hoàng, chân sút Anh Đức trong tư thế trống trải và thủ môn đội bạn đã ra lỡ trớn lại dứt điểm đúng vào vị trí của hậu vệ Malaysia, bỏ lỡ cơ hội “vàng” để “kết liễu” đối thủ.

Công Phượng chưa tìm lại cảm giác 'sát thủ" ghi bàn Độc Lập

Thực tế cho thấy, các học trò của HLV Park Hang -seo tạo ra được không ít các cơ hội. Tuy nhiên hiệu quả dứt điểm đang là bài toán nan giải đối với các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Cầu thủ thì hạn chế cố hữu về kỹ năng dứt điểm (Văn Toàn), cầu thủ khác thì do gánh nặng tuổi tác (Anh Đức). Người thì do thường xuyên phải ngồi ghế dự bị ở CLB (Công Phượng), còn người thì lại do còn non kinh nghiệm trận mạc (Tiến Linh, Việt Phong).

Trong bối cảnh hàng công như vậy, có thể thấy khan hiếm bàn thắng đang trở thành “nỗi lo có thật” của đội tuyển Việt Nam không chỉ trong chuyến làm khách trước đội tuyển Indonesia vào ngày 15/10 tới mà sau đó còn là 2 trận đấu quan trọng với đội tuyển UAE và đội tuyển Thái Lan trong tháng 11. Chẳng lẽ lúc nào chúng ta cũng phải trông chờ vào những tình huống cố định và những siêu phẩm từ đôi chân “ma thuật” của Quang Hải?