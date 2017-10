 Nóng bỏng cuộc đua vô địch

Chức vô địch tưởng như đã nằm trong tay 2 đội bóng của bầu Hiển thì bất ngờ vòng 24 chiều qua, cả Hà Nội T&T lẫn SHB Đà Nẵng (ĐN) đều bị cầm chân trên sân nhà, trong khi Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) lại thắng khiến cục diện giờ đây hứa hẹn nhiều nóng bỏng trong 2 vòng còn lại của V-League.



Niềm vui chiến thắng của Sài Gòn Xuân Thành - Ảnh: Khả Hòa

SGXT đã chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Vissai Ninh Bình (NB) do Nsi lập cú đúp, 2 bàn còn lại do Huỳnh Kesley và Antonio ghi. Bàn an ủi của đội khách do Danh Ngọc thực hiện. Có đến 2 thẻ đỏ do đánh nguội giữa Hoàng Visai (NB) và Nguyễn Rogerio (SGXT). Trong khi đó, T&T dù Gonzalo ghi bàn dẫn trước nhưng đã chơi mất tập trung để Oliveira gỡ hòa cho Khatoco Khánh Hòa (KH). Trận hòa tai hại này khiến khoảng cách giữa T&T và SGXT chỉ còn 2 điểm, trong khi T&T sẽ phải đá trận quyết định trên sân Thống Nhất với chính đối thủ ở lượt cuối. Trong khi đó, ĐN lại chưa hồi tỉnh sau cú sốc tuần trước ở Rạch Giá nên bị Navinbank Sài Gòn cầm chân 0-0 khiến khả năng giành ngôi vô địch cũng lung lay.

Ở nhóm cuối, việc KH có thêm 1 điểm càng khiến Cao su Đồng Tháp (ĐT) tuột dần hy vọng trụ hạng. Trận còn lại, SLNA thắng Hà Nội FC 2-0 do Dickson lập cú đúp.

Xếp hạng sau 24 lượt: 1/ Hà Nội T&T: 46 điểm, 2/ SHB Đà Nẵng: 45 điểm, 3/ SGXT: 44 điểm, 4/ SLNA: 38 điểm, 5/Becamex Bình Dương: 35 điểm, 6/ Vissai Ninh Bình: 33 điểm, 7/ HAGL: 33 điểm, 8/ Navibank Sài Gòn: 32 điểm, 9/ Thanh Hóa: 32 điểm, 10/ Hà Nội FC: 29 điểm, 11/ Kiên Long Bank Kiên Giang: 26 điểm, 12/ Khatoco Khánh Hòa: 26 điểm, 13/ Cao su Đồng Tháp: 24 điểm, 14/ Vicem Hải Phòng: 14 điểm.

Q.Huy - L.Trí - Q.Dương - Q.Dũng