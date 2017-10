N.Sài Gòn trụ hạng trong âu lo

Sau trận đấu, số tiền thưởng dành cho chiến thắng không được công bố một cách chính xác. Nhưng nhiều khả năng toàn đội sẽ bỏ túi khoảng 5 tỉ đồng khi vượt qua Than Quảng Ninh, chưa kể mỗi cầu thủ đá chính được thưởng thêm 50 triệu đồng tính bằng cổ phiếu của Navibank.

Dù đây là chiến thắng có ý nghĩa quyết định để bóng đá TP.HCM không trở thành “vùng trắng” trên bản đồ V-League năm 2011, nhưng nỗi băn khoăn đọng lại sau trận đấu với những lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TP.HCM và N.Sài Gòn vẫn còn không ít. HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu: “Tôi không chắc tương lai mình có tiếp tục gắn bó với N.Sài Gòn hay không. Tuy nhiên, đội bóng cần phải có sự tái thiết. Bóng đá TP.HCM thực sự đang xuống dốc rất nhiều. Nếu các lãnh đạo không chung tay đưa ra những giải pháp cải tạo lại, N.Sài Gòn chắc chắn sẽ không tránh khỏi thực trạng khó khăn như ở mùa giải này. Bởi V-League 2011 sẽ rất khắc nghiệt”.

HLV Mai Đức Chung ở lại Navibank Sài Gòn Chủ tịch CLB Navibank Sài Gòn, ông Nguyễn Vĩnh Thọ đã khẳng định sau trận play-off đội của ông sẽ bàn hợp đồng mới với HLV trong những ngày tới đây, sau khi ông Chung giúp đội này trụ hạng thành công. Các điều khoản cụ thể của bản hợp đồng này, cũng như thời hạn làm việc của ông Chung ở Navibank Sài Gòn sẽ được quyết định trong cuộc họp. Bản thân ông Chung cho biết ông cũng muốn được gắn bó với Navibank Sài Gòn. Thu Cúc

Trong khi đó, chủ tịch N.Sài Gòn Nguyễn Vĩnh Thọ cho biết trụ hạng thành công đã là một niềm hạnh phúc lớn với đội bóng. Việc được ở lại V-League sẽ là động lực để N.Sài Gòn tiếp tục cải thiện mình nhằm trở lại với một hình ảnh mới ở V-League 2011. N.Sài Gòn sẽ có sự tăng cường mạnh mẽ về lực lượng. Hiện tại đội đã có sẵn một số cầu thủ chất lượng như Santos, Long Giang, Văn Khải...Một số cầu thủ chất lượng khác đã đồng ý về thi đấu cho N.Sài Gòn. Chúng tôi tự tin sẽ mang đến cho bóng đá TP.HCM một hình ảnh sống động hơn trong mùa bóng mới. Chúng tôi làm bóng đá vì người hâm mộ TP.HCM và hãy tin vào chúng tôi”.

Trở lại diễn biến của trận đấu play-off để xác định đội cuối cùng dự V-League 2011, hai đội đã nhập cuộc một cách cẩn trọng. Trong 45 phút đầu tiên, dù là đội bị đánh giá thấp hơn nhưng Than Quảng Ninh chơi ngang ngửa với N.Sài Gòn, thậm chí còn tạo ra một số cơ hội rõ rệt. Phải nhờ đến sự xuất sắc của hàng thủ, N.Sài Gòn mới không bị thủng lưới sớm. Tuy nhiên, sang hiệp 2 một số cầu thủ Than Quảng Ninh đã không còn giữ được nhịp độ thi đấu như trong 45 phút đầu tiên. Ngược lại, tuyến giữa của N.Sài Gòn hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, Leandro chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất. Được bố trí thi đấu như một tiền đạo lùi, Leandro đã sử dụng xuất sắc vũ khí sút xa của mình để giải quyết trận đấu. Phút 61, Leandro sút căng từ ngoài vòng cấm địa khiến thủ môn Đăng Bình để bóng văng ra, Văn Khải có mặt kịp thời mở tỷ số cho N.Sài Gòn. Chỉ 5 phút sau, một lần nữa Leandro tung cú sút xa đẹp mắt ấn định tỷ số 2-0 cho đại diện V-League. Nỗ lực sau đó mang lại cho đội bóng đất Mỏ một số cơ hội ngon ăn, nhưng đáng tiếc các chân sút của Than Quảng Ninh không tận dụng thành công. Thua trận, Than Quảng Ninh đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ V-League.

Anh Tuấn