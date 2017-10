Nữ TP.HCM lên nhì bảng

Với chiến thắng trước Gang thép Thái Nguyên 4-0 vào chiều tối qua trên sân Thống Nhất ở lượt trận thứ tư giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc, đội nữ TP.HCM đã có 7 điểm vươn lên nhì bảng tổng sắp sau Hà Nội.

4 bàn thắng do Quỳnh Như lập cú đúp, 2 bàn còn lại thuộc về Thùy Trinh và Ngô Thị Hạnh. Trước đó, Hà Nội 2 hòa Phong Phú Hà Nam 0-0 nên tuột xuống thứ tư với 5 điểm. Chiều nay trên sân Phú Nhuận sẽ diễn ra trận đấu giữa Hà Nội 1 và Than khoáng sản VN. Nếu thắng, Hà Nội 1 sẽ sớm vô địch lượt đi. Ngược lại, nếu thắng Than VN sẽ vươn lên cùng 9 điểm và giành ngôi đầu bảng.

H.Tuấn