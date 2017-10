Nữ TP.HCM thắng đậm Hà Nam

Lượt trận thứ 3 lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc tiếp diễn chiều qua trên sân Thống Nhất.

Với ưu thế gồm nhiều tuyển thủ QG, Hà Nội 1 đã thắng đàn em Hà Nội 2 với tỷ số 2-0. 2 bàn thắng do Cao Thị Biên và Vũ Thị Nhung ghi, giúp Hà Nội 1 vươn lên 9 điểm với 3 trận toàn thắng. Bất ngờ là đội nữ TP.HCM vươn lên hạng nhì sau chiến thắng đậm 4-0 trước Phong Phú Hà Nam để có 4 điểm. Lê Thị Vui lập cú đúp, 2 bàn còn lại do Kim Loan và Huỳnh Như ghi. Hôm nay Than khoáng sản VN (3 điểm) có cơ hội vươn lên nhì bảng nếu thắng Thái Nguyên trên sân Phú Nhuận.

H.Đức