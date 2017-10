 Núi chặn đứng sông

Sân Thống Nhất tăng cường an ninh Trước trận Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) gặp Thanh Hóa (TH) lúc 18 giờ chiều nay (HTV thể thao trực tiếp), BTC sân Thống Nhất (TP.HCM) lên phương án tăng cường an ninh để đề phòng sự cố. Còn nhớ năm rồi ở những phút cuối trận gặp nhau của 2 đội này cũng trên sân Thống Nhất, pha va chạm giữa Huỳnh Kesley và Sunday đã biến thành mồi lửa. Vài cầu thủ TH có thái độ phi thể thao và còn khiêu khích người xem khiến trận đấu gián đoạn 4 phút. Sau trận, một số khán giả đã phản ứng dữ dội đội TH, tấn công bao vây xe chở đội bóng... Do vậy, để đảm bảo an ninh và an toàn cho trận đấu, lực lượng cảnh sát và bảo vệ trên sân chiều nay sẽ đông hơn. Dự đoán: XTSG thắng 2-1. 2 trận còn lại: Becamex Bình Dương - Hà Nội T&T (dự đoán: hòa 1-1, 17 giờ, VTV6 trực tiếp) và Vissai Ninh Bình - SHB Đà Nẵng (dự đoán: 1-2, 16 giờ, VTC3 trực tiếp). T.K