Ở Hải Phòng, HAGL ngửa mặt nhìn... trời Quảng Ninh

Trao đổi với Thanh Niên Online, trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: "HAGL đã ở Hải Phòng từ đầu buổi chiều và đang đợi thời tiết đẹp hơn để di chuyển tới Quảng Ninh. Nếu mọi chuyện thuận lợi và trận đấu vẫn diễn ra, HAGL sẽ có mặt trước ít nhất 1 ngày theo đúng quy định".



Chia sẻ thêm về những khó khăn vì thời tiết, ông Tấn Anh cho biết toàn đội phải thay đổi kế hoạch vào phút chót khi không thể có mặt tại Quảng Ninh theo đúng lịch trình.



"Chúng tôi đã chuẩn bị trước kế hoạch và ra Hải Phòng theo đúng lịch trình. Nhưng do Quảng Ninh đang mưa lớn, ngập lụt khiến toàn đội phải thay đổi kế hoạch, ở lại Hải Phòng thay vì có mặt tại Quảng Ninh vào chiều nay để chuẩn bị cho trận đấu.



Theo tôi được biết, mưa tại Quảng Ninh đã giảm đi khá nhiều rồi. Trong vài ngày tới nếu điều kiện thời tiết và sân bãi ổn định, HAGL sẽ di chuyển tới Quảng Ninh ngay lập tức để chuẩn bị cho trận đấu", ông Tấn Anh nói.

Than thở thêm về chuyện thời tiết, ông Tấn Anh nói rằng vào lúc này, HAGL đúng là chỉ biết trông mong vào... ông trời: "Mùa giải năm nay bị gián đoạn khá nhiều do vướng vào lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia khiến kế hoạch chuẩn bị của đội bóng cũng bị ảnh hưởng theo.Thời điểm này tôi không mong trận đấu bị hoãn lại. Đó sẽ thực sự là một khó khăn đối với HAGL. Chỉ mong ông trời tạnh mưa để trận đấu được diễn ra theo đúng kế hoạch".Theo kế hoạch ban đầu, CLB HAGL sẽ bay từ Pleiku ra Hải Phòng rồi di chuyển về Quảng Ninh hội quân cùng 2 tuyển thủ Công Phượng và Tiến Dũng vừa thi đấu trận gặp CLB Man City.Chiều 28.7, Công Phượng đã xỏ giày ra thi đấu cùng U.19 Việt Nam trước khi có mặt tại Quảng Ninh vào chiều qua (29.7). Tuy nhiên, cả Công Phượng và Tiến Dũng đã phải thay đổi hành trình khi điểm hội quân là Hải Phòng chứ không phải Quảng Ninh như ban đầu.Được biết, trong thời gian ở Hải Phòng để chờ đợi vấn đề "ông trời", HAGL sẽ tập luyện tại sân núi Đèo (sân tập của CLB Hải Phòng) để duy trì phong độ.

Quảng Ninh đang khẩn trương khắc phục sau cơn mưa ngập nặng nề - Ảnh: Phạm Hải Sâm Quảng Ninh đang khẩn trương khắc phục sau cơn mưa ngập nặng nề - Ảnh: Phạm Hải Sâm

Liên quan tới công tác tổ chức trận đấu Than Quảng Ninh - HAGL, đại diện BTC V-League 2015 cho biết hiện tại vẫn đang theo dõi diễn biến, đồng thời liên lạc thường xuyên với ban tổ chức sân để nắm tình hình thời tiết, cũng như công tác chuẩn bị và chưa đưa ra quyết định có hoãn trận đấu lại hay không.Cách đây ít hôm, đội tuyển U.19 Việt Nam đã phải trải qua một đêm đầy khó khăn và sợ hãi trên đường về từ chuyến tập huấn giao hữu tại Cẩm Phả. Trận đấu giữa U.19 Việt Nam và U.21 Than Quảng Ninh cũng đã phải hủy bỏ giữa chừng do mưa to, gió lớn. Xe trở thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trên đường về Hà Nội cũng đã phải chịu cảnh "bì bõm" suốt gần 3 giờ với những đoạn đường nước đã ngập sát cửa kính.