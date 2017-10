'Ở trận gặp U.23 Úc, Miura nên đưa Tuấn Anh vào'

Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Đức Thắng, HLV đội Hà Nội vừa thăng hạng V-League đã dành cho Thanh Niên bài viết về đội U.23 Việt Nam trong trận thua U.23 Jordan và anh đã đưa ra cái nhìn khá khắt khe nhưng chính xác.

Thật buồn khi tôi không thấy điểm sáng nào trong lối chơi của U.23 Việt Nam cả. Mặc dù hiện tại chúng ta đã có những cầu thủ với thể hình cao to, nhưng hầu hết chỉ nằm ở hàng thủ. Còn trên hàng tấn công, điểm yếu này vẫn chưa được cải thiện.



U.23 Việt Nam thiếu những cách chơi với bộ đôi tiền vệ cánh thường xuyên di chuyển ra các khoảng trống và tạo cơ hội. Ở trận đấu vừa qua, đoàn quân của HLV Miura chỉ phất bóng dài cho các tiền đạo nhỏ con trước hàng thủ cao to của đội bạn. Và dĩ nhiên, họ chả thể “thở nổi” khi các hậu vệ Jordan đan chặt như lưới nhện.



HLV Miura xây dựng lối chơi cho U.23 Việt Nam không hợp lý. Hàng tiền đạo với những cầu thủ chơi kỹ thuật như Văn Toàn, Công Phượng đều là những người cần phải được chơi bóng dưới mặt đất chứ không phải là những đường chuyền bổng. Từ khi Hồng Duy vào sân, chúng ta mới thấy được những đường xuống biên hoặc đánh "vỗ mặt" vào trung lộ.



Ở thế trận phòng ngự, U.23 Việt Nam chủ động chơi phòng ngự nhưng lại bế tắc trong việc triển khai bóng tấn công. Cần phải nhắc lại rằng với cầu thủ cao to, họ sợ những đường bóng ở lưng chừng chứ không phải bóng bổng. Đây là điều khiến U.23 Việt Nam bị phá sản trong lối chơi.

Cầu thủ U.23 Việt Nam (áo đỏ) không thể đọ về sức mạnh với cầu thủ Jordan - Ảnh: Anh Đức Cầu thủ U.23 Việt Nam (áo đỏ) không thể đọ về sức mạnh với cầu thủ Jordan - Ảnh: Anh Đức Thực ra, cá nhân tôi cho rằng ý đồ của HLV Miura là cố gắng giữ cho hiệp 1 không thua để hiệp 2 có những sự thay đổi. Nhưng việc không tạo được áp lực cho hàng thủ đối phương, đồng thời khả năng đánh chặn, ngăn cản bóng dài không thực hiện tốt khiến hàng thủ luôn đặt vào thế bị động. Đây là điều khiến ý đồ của ban huấn luyện bị phá sản khi bị thua bàn sớm. Chúng ta đã để lộ quá nhiều khoảng trống và với một đội vừa khéo vừa khỏe như Jordan thì không ghi được bàn mới là điều lạ.



Nhiều người cứ nhắc đến việc Tuấn Anh không được vào sân, nhưng thực tế cậu ấy không có khả năng tranh chấp. So với 2 tiền vệ khác như Duy Mạnh hay Xuân Trường, Tuấn Anh thua hẳn về việc tranh chấp bóng. Thế nên ở trận gặp Jordan, nếu tung Tuấn Anh vào sân, chưa chắc đã làm nên chuyện.



Nhưng ở trận đấu gặp U.23 Úc vào ngày 17.1, lại khác. Tôi nghĩ rằng ông Miura nên đưa Tuấn Anh vào, nếu cậu ấy đủ khỏe. Xem trận đấu giữa U.23 UAE và Úc, tôi nhận thấy cầu thủ Úc khỏe chứ không khéo.



Vì thế nếu tung những cầu thủ thiên về kỹ thuật như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường cùng một số cầu thủ HAGL khác để họ kết hợp với nhau, sẽ thuận lợi hơn cho U.23 Việt Nam. Bằng việc kiểm soát bóng và phối hợp nhỏ, hàng thủ sẽ bớt được gánh nặng hơn.



Để thua ở trận đấu đầu tiên chưa phải là hết hy vọng. Quan trọng là bản thân HLV Miura cần phải rút kinh nghiệm cho chính mình cũng như các cầu thủ. Nếu vẫn chơi như trận vừa qua sẽ khiến các cầu thủ không đủ tự tin. Vì vậy cần phải thay đổi lối chơi và giúp các cầu thủ đánh giá được chính xác khả năng của đối phương và lựa chọn được đấu pháp phù hợp.



Đức Thắng

(cựu tuyển thủ Việt Nam)